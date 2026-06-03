Сонце / © NASA

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Науковці зафіксували на Сонці незвичне явище — радіосигнал, який безперервно тривав 19 днів. Це стало найдовшим відомим сонячним радіоспалахом IV типу та поставило перед дослідниками нове запитання: як атмосфері Сонця вдалося підтримувати таке випромінювання майже три тижні.

Про це повідомило видання Earth.com.

Зазвичай Сонце безперервно випромінює радіошум, а окремі радіоспалахи, які виникають через взаємодію заряджених частинок із магнітними полями, тривають від кількох годин до кількох днів. Однак у серпні 2025 року астрономи зафіксували сигнал, який значно перевершив звичні часові межі.

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Попередній рекорд для такого типу радіоспалахів був встановлений ще 2002 року. Тоді явище тривало близько п’яти-шести днів, тоді як новий спалах спостерігали майже три тижні.

Щоб дослідити його природу, команда під керівництвом геліофізика Вратислава Крупара з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA використала дані одразу кількох космічних місій. До аналізу залучили спостереження Parker Solar Probe, Wind, STEREO та Solar Orbiter.

Оскільки Сонце постійно обертається, джерело сигналу періодично зникало з поля зору одного апарата й з’являлося в іншого. Саме завдяки такому спостереженню вчені дійшли висновку, що йдеться про одну й ту саму структуру, яка оберталася разом із Сонцем, а не про низку окремих спалахів.

Додатковою складністю стало визначення місця виникнення сигналу. Сонячна корона спотворює радіохвилі, через що їхнє джерело здається значно більшим і розмитішим. Для уточнення координат дослідники створили спеціальний метод корекції, який враховував вплив сонячного вітру на поширення випромінювання.

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Після обробки даних вчені встановили, що джерелом сигналу був шоломоподібний стрімер — велика магнітна структура в короні Сонця. Такі структури здатні утримувати плазму та заряджені частинки всередині замкнених магнітних петель.

Втім, це пояснювало лише те, де перебували електрони, але не те, чому вони продовжували випромінювати так довго. Під час дослідження команда звернула увагу, що за цей період із тієї самої області Сонця відбулося три викиди корональної маси. На думку науковців, кожен із них міг поповнювати магнітну структуру новими електронами, підтримуючи активність спалаху.

Дослідники описують цю систему як довготривалу магнітну пастку або резервуар електронів, який обертався разом із Сонцем і періодично отримував нові порції заряджених частинок.

Попри отримані результати, остаточно розкрити механізм явища поки не вдалося. Автори роботи зазначають, що досі не можуть точно сказати, що саме дозволило електронам залишатися в пастці протягом 19 днів.

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Також з’ясувалося, що через вплив корони реальний розмір джерела був значно меншим, ніж здавався під час спостережень. За оцінками команди, спотворення збільшувало його видимий масштаб приблизно у 60 разів.

Науковці наголошують, що до цього випадку спалахи IV типу не спостерігалися протягом такого тривалого часу. Нові результати можуть допомогти краще зрозуміти поведінку магнітних структур Сонця та вдосконалити методи прогнозування космічної погоди, яка впливає на супутники, космічні апарати й інші технології в космосі.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що потужні сонячні спалахи здатні викликати збої у роботі електричних ланцюгів на залізничних коліях та провокувати фатальні зіткнення поїздів.

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