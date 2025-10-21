Сонце знищить життя на Землі: вчені назвали можливу дату кінця світу

Кінець світу / © Pixabay

Вчені з NASA та Університету Тохо в Японії провели масштабне моделювання і визначили, коли життя на Землі повністю зникне.

Про це пише LAD Bible.

Причиною стане еволюція Сонця, яке поступово розширюватиметься і робитиме планету непридатною для існування.

Згідно з дослідженням Future Lifespan of Earth’s Oxygenated Atmosphere, яке базується на 400 тисячах комп’ютерних симуляцій, життя на Землі припиниться приблизно у 1 000 002 021 році.

До цього часу Сонце стане настільки гарячим, що океани випаруються, а атмосфера втратить кисень.

«З часом рівень O₂ у повітрі зменшиться до критичного, і навіть мікроорганізми не зможуть вижити», — пояснив Казумі Одзакі, провідний автор дослідження.

Науковці наголошують, що кінець життя не буде раптовим, як у фільмах-катастрофах. Зникнення атмосфери й океанів — процес, який триватиме сотні мільйонів років.

Земля стане схожою на Меркурій — розпечену планету без води і кисню.

Ознаки катастрофи видно вже сьогодні

Деякі процеси, які зрештою приведуть до зникнення життя, вже можна спостерігати зараз.

Серед перших тривожних сигналів учені називають:

зростання сонячної активності, зокрема спалахи і викиди корональної маси;

глобальне потепління і танення льодовиків;

зменшення вмісту кисню в атмосфері.

«Тривалість життя біосфери Землі напряму залежить від збільшення яскравості Сонця. Це природний, але неминучий процес», — зазначив Одзакі.

Науковці припускають, що людство не проживе до цього моменту. Через підвищення температури, втрату води та погіршення якості повітря планета стане непридатною для існування ще за сотні мільйонів років до остаточного зникнення атмосфери.

