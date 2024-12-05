Сонячна система може прийняти нову планету: деталі дослідження

Незважаючи на те, що наразі єдиними об'єктами з міжзоряного простору, які відвідали Сонячну систему, є астероїд Оумуамуа та комета 2I/Борисова, вчені не виключають можливість, що в майбутньому Сонячна система може прийняти нову планету.

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Це може статися завдяки гравітації Сонця, яка здатна захопити блукаючі планети. Що відбудеться з іншими планетами, наразі неясно, оскільки все залежить від маси об'єкта та його кінцевої орбіти. Можливо, поява нової планети призведе до орбітального хаосу, що кардинально змінить життя на Землі.

Фазовий простір — це математичний опис стану динамічної системи, зокрема, Сонячної системи, що включає всі можливі орбітальні конфігурації. Цей простір містить точки захоплення, де блукаючі планети можуть залишатися під гравітаційним впливом Сонця.

Фазовий простір Сонячної системи включає два види точок захоплення: слабкі та постійні. Слабкі точки забезпечують тимчасове захоплення на нестабільних орбітах, тоді як постійні точки дозволяють об’єктам залишатися на стабільних орбітах протягом тривалого часу. Вивчення цих точок допомагає зрозуміти, як блукаючі планети можуть потрапляти до нашої системи.

Деякі планети, що формуються навколо інших зірок, можуть внаслідок гравітаційних взаємодій вийти зі своїх рідних систем і стати блукаючими. Вчені виявили, що в радіусі 20 світлових років від Землі знаходиться 131 зірка. Деякі з них мають планети, хоча й є зірки, планети яких ще не були виявлені. Ці зірки, разом зі своїми планетами, іноді наближаються до Сонця, і є ймовірність, що деякі планети можуть залишити свої зоряні системи.

Фазовий простір Сонячної системи має отвори, що дозволяють блукаючим планетам потрапити в постійне слабке захоплення. Вони знаходяться в сфері Гілла Сонця, де його гравітація є основною силою, здатною захоплювати супутників. Вони розташовані майже на 4 світлових роки від Сонця, у напрямку до галактичного центру.

Блукаючі планети можуть залишатися в Сонячній системі без зіткнень із Сонцем, хоча й можуть впливати на орбіти інших планет.

Нагадаємо, астрономи виявили рідкісну групу з п’яти карликових галактик, що перебувають у взаємодії одна з одною на відстані близько 117 мільйонів світлових років від Землі.

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