Сонячне затемнення 10 червня: коли і де можна побачити унікальне явище

Над Україною Сонце буде закрите на 12%.

У четвер, 10 червня, жителі щонайменше 60 країн світу спостерігатимуть сонячне затемнення. Воно буде кільцеподібним.

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Варто зазначити, що у Києві за умови ясної погоди затемнення можна буде побачити, починаючи від 13:26, і до 15:03. Максимальної фази воно досягне о 14:15.

Спостерігати затемнення зможуть у таких країнах:

Канада - можна буде побачити максимальну фазу;

Гренландія - максимальна фаза;

Росія;

США;

Північна Америка - часткова фаза затемнення;

практично всі країни Європи - часткове затемнення;

Азія - часткове затемнення.

Де часткове затемнення можна буде побачити в Україні:

майже у всіх регіонах, крім Криму, частини Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

Оскільки затемнення буде кільцеподібним, Місяць виявиться занадто малим, щоб повністю закрити собою Сонце. Тому ми зможемо бачити ореол довкола двох об'єктів. Це явище назвали "вогняним кільцем". Наступне таке затемнення відбудеться 21 червня 2039 року.

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