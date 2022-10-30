Фотографії сонячного затемнення 25 жовтня 2022 року: як його побачили в Україні та у світі

Через погоду не всі українці змогли побачити цьогорічне сонячне затемнення. Як побачили його у світі — в матеріалі ТСН.ua

У вівторок вдень, 25 жовтня 2022 року, деякі мешканці північної півкулі, Європи, Африки та Азії, могли побачити часткове сонячне затемнення, коли Місяць не повністю закрив Сонце від спостерігача на Землі.

Пік затемнення в Україні припав ближче до 14:00 за київським часом. У країнах більшої частини Близького Сходу, у західній Індії та у центрально-східній Європі, включаючи Україну, спостерігачі могли побачити як Місяць "відкусив" шматочок Сонця — величина затемнення Сонця сягала була в межах до 40%-60%.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року, його зможуть спостерігати мешканці Австралії, Індонезії та на островах у Тихому океані.

Цікаві фото часткового сонячного затемнення, яке спостерігали в Україні та у світі 25 жовтня 2022 року опубліковані gloss.ua

Сонячне затемнення Одеса

Сонячне затемнення 25 жовтня у Лондоні, Велика Британія Фото: twitter.com/David_A_Cocklin/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

Сонячне затемнення 25 жовтня в Ченнаї, Індія Фото: twitter.com/VarunDwarkani10/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

Сонячне затемнення 25 жовтня у Польщі Фото: twitter.com/SitarSitarSitar/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

Сонячне затемнення 25 жовтня у Ліоні, Франція Фото: twitter.com/olek_impek/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

Сонячне затемнення 25 жовтня у Ліоні, Франція Фото: twitter.com/olek_impek/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

Сонячне затемнення 25 жовтня у Польщі Фото: twitter.com/sw__wolf/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

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