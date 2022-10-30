Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фотографії сонячного затемнення 25 жовтня 2022 року: як його побачили в Україні та у світі

Дата публікації
Перегляди
503
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фотографії сонячного затемнення 25 жовтня 2022 року: як його побачили в Україні та у світі

Сонячне затемнення 25 жовтня у Ганновері, Німеччина Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

Через погоду не всі українці змогли побачити цьогорічне сонячне затемнення. Як побачили його у світі — в матеріалі ТСН.ua

У вівторок вдень, 25 жовтня 2022 року, деякі мешканці північної півкулі, Європи, Африки та Азії, могли побачити часткове сонячне затемнення, коли Місяць не повністю закрив Сонце від спостерігача на Землі.

Пік затемнення в Україні припав ближче до 14:00 за київським часом. У країнах більшої частини Близького Сходу, у західній Індії та у центрально-східній Європі, включаючи Україну,  спостерігачі могли побачити як Місяць "відкусив" шматочок Сонця — величина затемнення Сонця сягала була в межах до 40%-60%.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року,  його зможуть спостерігати мешканці Австралії, Індонезії та на островах у Тихому океані. 

Цікаві фото часткового сонячного затемнення, яке спостерігали в Україні та у світі 25 жовтня 2022 року опубліковані gloss.ua

Сонячне затемнення Одеса / ©
Сонячне затемнення Одеса
Сонячне затемнення 25 жовтня у Лондоні, Велика Британія Фото: twitter.com/David_A_Cocklin/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto / ©
Сонячне затемнення 25 жовтня у Лондоні, Велика Британія Фото: twitter.com/David_A_Cocklin/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto
Сонячне затемнення 25 жовтня в Ченнаї, Індія Фото: twitter.com/VarunDwarkani10/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto / ©
Сонячне затемнення 25 жовтня в Ченнаї, Індія Фото: twitter.com/VarunDwarkani10/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto
Сонячне затемнення 25 жовтня у Польщі Фото: twitter.com/SitarSitarSitar/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto / ©
Сонячне затемнення 25 жовтня у Польщі Фото: twitter.com/SitarSitarSitar/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto
Сонячне затемнення 25 жовтня у Ліоні, Франція Фото: twitter.com/olek_impek/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto / ©
Сонячне затемнення 25 жовтня у Ліоні, Франція Фото: twitter.com/olek_impek/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto
Сонячне затемнення 25 жовтня у Ліоні, Франція Фото: twitter.com/olek_impek/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto / ©
Сонячне затемнення 25 жовтня у Ліоні, Франція Фото: twitter.com/olek_impek/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto
Сонячне затемнення 25 жовтня у Польщі Фото: twitter.com/sw__wolf/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto / ©
Сонячне затемнення 25 жовтня у Польщі Фото: twitter.com/sw__wolf/ © https://gloss.ua/ua/lifestyle/139133-sonjachne-zatemnennja-25-zhovtnja-2022-roku-jak-tse-bulo-u-sviti-foto

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
503
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація