Сонячне затемнення у жовтні 2022 року: чи побачать його жителі України

Сонячне затемнення, яке відбудеться наступного тижня, а саме у вівторок, 25 жовтня, буде частковим. Тобто Сонце не повністю перекриє Місяць. Це буде вже друге часткове сонячне затемнення цього року і українці зможуть побачити його.

Про це пише Forbes.

Якщо в Західній Європі буде видно, як Місяць закриє Сонце на 15-30%, то в Україні можна буде спостерігати за 50-60% перекриттям Сонця нашим супутником. Спостерігати за цією подією можна буде приблизно від 9 ранку до 12 години дня.

Спеціалісти кажуть, що наступне затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року. Найкраще його буде видно мешканцям Австралії, Індонезії та островів у Тихому океані.

Безпосередньо, без захисних засобів, спостерігати за сонячним затемненням не можна. Для цього потрібно використовувати спеціальні окуляри, або телескоп або бінокль. Інакше можна осліпнути через сильний потік випромінювання.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася в 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти з розміром Землі.

Як впливає сонячне затемнення на здоров'я людини

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