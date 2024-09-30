Сонячне затемнення у жовтні: чи побачать українці унікальне явище

У середу, 2 жовтня, жителі Землі зможуть спостерігати сонячне затемнення. Повне затемнення зможуть спостерігати мешканці острова Пасхи, Чилі та Аргентини.

Про це повідомляє ВВС Sky at night magazine.

У Південній Америці та на більшій частині Антарктиди затемнення буде частковим. У Європі, і в Україні, зокрема, затемнення видно не буде.

Для тих, хто не зможе побачити затемнення безпосередньо, будуть доступні прямі трансляції. Наприклад, одну з них буде вести ресурс Timeanddate на своєму каналі на YouTube.

Кільцеве сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить перед Сонцем, і його видимий розмір на небі недостатній для того, щоб повністю закрити диск зірки.

2 жовтня Місяць закриє приблизно 93% диску Сонця. "Вогняне кільце" буде видно протягом семи хвилин 25 секунд. Спостерігати за таким затемненням можна лише у спеціальних окулярах чи через спеціальні телескопи.

Такого пропустити не хотів ніхто! Кадри масових подій через унікальне сонячне затемнення!

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