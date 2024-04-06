Сонячне затемнення впливає на психіку людей: вчені пояснили, як

В кожному окремому місці на Землі сонячне затемнення буває в середньому лише раз на 375 років.

Мільйони людей у Північній Америці 8 квітня матимуть шанс побачити повне сонячне затемнення.

Як саме таке явище впливає на людську психіку, розповідає ВВС з посиланням на низку вчених.

Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми.

"Люди можуть стати більш дружніми, оскільки починають відчувати тісніші соціальні зв’язки з іншими, зі своєю спільнотою", – каже Шон Голді, психолог з Університету Джона Гопкінса, який досліджував психологічні наслідки затемнення 2017 року.

За словами Дачера Келтнера, психолога з Університету Берклі, сонячне затемнення може заспокоїти "внутрішнього самокритика" і заохотити людину "співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя".

Водночас, як наголошує Голді, наслідки позитивного впливу були відносно короткочасними – близько 24 годин.

Нагадаємо, велике сонячне затемнення можна буде спостерігати у понеділок, 8 квітня 2024 року. Воно розпочнеться о 18:42 за київським часом і закінчиться о 23:52. Пік затемнення розпочнеться о 20:18. У цей час Місяць виявиться найближчим до нашої планети, а тому матиме величезний вигляд і затьмарить собою Сонце. Повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин.

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