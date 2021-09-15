SpaceX вночі вперше відправить туристів у космос: онлайн-трансляція місії Inspiration4

Планується, що політ триватиме три дні - від старту на мисі Канаверал до приводнення в Атлантичному океані.

В ніч проти 16 вересня о 3:02 за київським часом (15 вересня о 20:02 за Північноамериканським східним часом) відбудеться запуск у космос першого цивільного екіпажу, який здійснює компанія Ілона Маска SpaceX. Для компанії це перша місія на орбіту Землі, екіпаж якої складається виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів.

Пряму трансляцію запуску місії Inspiration4 проводитимуть на YouTube-каналі SpaceX. Також запуск місії транслюватиме Netflix. Корабель Crew Dragon буде виведений на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9.

Серед членів екіпажу:

Джаред Айзекман - засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолить екіпаж з новачків в польоті. До того ж, мільярдер повністю оплатив політ.

- засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолить екіпаж з новачків в польоті. До того ж, мільярдер повністю оплатив політ. Сіан Проктор - педагогиня, яка буде пілотом місії;

- педагогиня, яка буде пілотом місії; Гейлі Арсено - помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем;

- помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем; Крістофер Семброскі - співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран Військово-повітряних сил США, який буде бортовим інженером.

SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0 — SpaceX (@SpaceX) September 13, 2021

Політ на орбіту був задуманий Айзекманом заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — Дослідницької дитячої лікарні імені Святого Іуди, яка є провідним дитячим онкологічним центром у країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 мільйонів доларів.

Зазначимо, політ SpaceX стане історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин.

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