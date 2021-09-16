SpaceX вперше запустила цивільних на орбіту Землі: історична місія Inspiration4 успішно стартувала

Політ триватиме три дні.

В ніч проти 16 вересня о 3:02 за київським часом відбувся запуск на навколоземну орбіту першого цивільного екіпажу, який здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Для компанії це перша місія на орбіту Землі, екіпаж якої складається виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів.

Watch Falcon 9 launch Dragon and the @Inspiration4x crew on a multi-day journey orbiting Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/enQUP9pBUI — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

Корабель Crew Dragon вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9.

Dragon and the @inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

Серед членів екіпажу:

Джаред Айзекман - засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолив екіпаж з новачків в польоті. До того ж мільярдер повністю оплатив політ. Сіан Проктор - педагогиня, яка буде пілотом місії; Гейлі Арсено - помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем; Крістофер Семброскі - співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран Військово-повітряних сил США, який буде бортовим інженером.

Політ на орбіту був задуманий Айзекманом заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — дослідницької дитячої лікарні імені Святого Юди, яка є провідним дитячим онкологічним центром у країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 мільйонів доларів.

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Політ SpaceX став історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин.

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