SpaceX запустить у космос космічний корабель, призначений для польотів на Місяць та Марс

Надважкий космічний корабель Starship ніколи раніше не літав у повній комплектації.

У понеділок, 17 квітня, компанія Ілона Маска SpaceX спробує здійснити перший запуск космічного корабля Starship - найбільшої ракети з коли-небудь побудованих.

Про це йдеться на сайті компанії.

Тестовий запуск має відбутися з космічної бази Starbase, розташованої в південній частині американського штату Техас. 150-хвилинне вікно запуску відкривається в понеділок о 07:00 за місцевим часом.

“Спроба запуску завтра” – написав Ілон Маск у Twitter у неділю, 16 квітня.

Launch attempt tomorrow pic.twitter.com/czFsQ53Xsa — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2023

Starship має вагу 5 000 тонн з паливом і вантажопідйомність 150 тонн. Апарат складається з двох компонентів: космічного транспортного засобу - верхнього ступеня, і гігантської ракети Super Heavy - нижнього ступеня, який відправить апарат у космос.

Цей космічний корабель ніколи не літав у повній комплектації. Верхня частина вузла, капсула Starship, яка дала назву всьому апарату, була випробувана в серії суборбітальних польотів.

Космічний апарат висотою 119 метрів розроблявся компанією Ілона Маска протягом кількох років для космічних місій за межі орбіти Землі - до Місяця та Марса. Цей корабель, зокрема, було обрано NASA для висадки на Місяць у рамках космічної програми Artemis.

Надважкий космічний корабель Starship було розроблено для багаторазового використання. Але під час першого тестового польоту і капсула Starship, і суперважка ракета впадуть в океан.

Використання багаторазового космічного корабля, за задумом Ілона Маска, повинна зменшити вартість польотів у космос. За його словами, кожен запуск Starship може обійтися менш, ніж у 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Сполучені Штати прагнуть повернути людей на Місяць, створити там постійну базу та використати досвід для планування польоту на Марс у 2030-х роках.

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