Спалах хантавірусу на лайнері може бути лише початком: вчені попереджають про загрозу епідемії

Нещодавно на круїзному лайнері MV Hondius, що перебуває біля узбережжя Кабо-Верде, виник спалах хантавірусу. Дослідники попереджають: подібні інфекції можуть поширюватися частіше через глобальне потепління.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на борту судна зафіксували щонайменше шість випадків зараження. Троє пасажирів — громадяни Нідерландів і Німеччини — померли. На кораблі залишаються близько 150 людей.

Фахівці припускають, що зараження могло статися під час зупинки судна в Південній Америці або через гризунів на борту.

У новому дослідженні йдеться про те, що підвищення глобальної температури та зміни в середовищі існування гризунів впливають на їхню чисельність і ареали. Це створює умови для поширення небезпечних інфекцій у регіони, де їх раніше не фіксували.

Аренавіруси, як і хантавірус, передаються від гризунів і зазвичай не поширюються від людини до людини. До них належать, зокрема, вірус Гуанаріто у Венесуелі та Колумбії, вірус Мачупо в Болівії та Парагваї, а також вірус Хунін в Аргентині. Ці інфекції можуть спричиняти геморагічні лихоманки з рівнем летальності від 5% до 30%.

Дослідники застосували методи машинного навчання, щоб поєднати кліматичні прогнози, дані про щільність популяцій гризунів і ризики зараження. Результати показали, що протягом наступних 20–40 років ризики можуть суттєво змінитися залежно від сценаріїв зміни клімату.

Зокрема, прогнозується, що вірус Гуанаріто може поширитися за межі центральної Венесуели до окремих районів Колумбії, Суринаму та північної частини Бразилії. Вірус Мачупо може вийти за межі рівнин Болівії до передгір’їв Анд, а вірус Хунін — поширитися ширше територією Аргентини.

За словами авторів дослідження, найбільший ризик виникне для населення, яке раніше не контактувало з цими вірусами. Це може підвищити вразливість до інфекцій і тяжких форм захворювань.

Науковці також зазначають, що поширення вірусів пов’язане не лише зі змінами клімату, а й із розширенням сільськогосподарських і міських територій, що збільшує контакт людей із середовищем проживання гризунів.

На круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України — усі вони є членами екіпажу. У МЗС повідомили, що серед інфікованих або загиблих українців немає, а станом на 4 травня скарг на їхнє здоров’я не надходило.

