Спалахи допомогли розгадати 50-річну загадку Сонця: що виявили вчені

Сонце / © NASA

Реклама

Фізика Сонця й досі приховує чимало таємниць, але одну з них, вважають астрономи, вдалося пояснити. Нове дослідження, пропонує відповідь на запитання, яке понад пів століття непокоїло вчених.

Про це повідомило видання The Astrophysical Journal Letters.

Йдеться про температуру частинок у сонячних спалахах — потужних викидах енергії, що виникають у зовнішніх шарах Сонця через перез’єднання магнітних ліній. Саме вони нагрівають плазму до мільйонів градусів і провокують викиди випромінювання, здатного впливати на супутники, зв’язок та електромережі на Землі.

Реклама

Дослідники встановили, що іони у сонячних спалахах нагріваються значно сильніше за електрони — приблизно до 60 млн градусів Цельсія. Це у шість разів вище, ніж вважалося раніше. До цього часу вважалося, що іони та електрони у плазмі Сонця мають однакову температуру.

Цей висновок узгоджується з шириною спектральних ліній сонячних спалахів — явища, яке намагалися пояснити ще з 1970-х років. Тоді науковці помітили, що спектральні лінії в ультрафіолетовій і рентгенівській частинах спектра є значно ширшими, ніж передбачали моделі. Спершу це пояснювали турбулентними рухами плазми, але згодом ця гіпотеза викликала сумніви. Тепер же вчені вважають, що саме висока температура іонів є ключем до розгадки.

Нагадаємо, вчені розповіли, як людство перетворило космос на смітник. Мільйони уламків сміття на орбіті роблять освоєння космосу все більш небезпечним.

Раніше сонячний телескоп зафіксував спалах класу X з такою деталізацією, що вперше вдалося побачити окремі плазмові петлі в короні Сонця.