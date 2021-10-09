"Спасибі за терпіння і меми": Facebook та Instagram відновили роботу після нового збою

Соцмережі подякували користувачам за терпіння, запевнивши, що усунули всі проблеми в роботі.
Соціальні мережі Facebook та Instagram у ніч проти суботи, 9 жовтня, відновили роботу після щонайменше другого за тиждень збою.
Відповідні повідомлення компанії розмістили у своїх мікроблогах у Twitter.
"Нам шкода, якщо ви не змогли отримати доступ до наших продуктів протягом останніх декількох годин. Ми знаємо, наскільки ви залежите від нас в спілкуванні одне з одним. Ми усунули проблему", - наголосили у Facebook.
У корпорації подякували користувачам за "терпіння на цьому тижні". Із подібним звернення виступили в Instagram: "Усе виправлено, тепер все повинно бути в нормі. Спасибі за терпіння (і за всі меми на цьому тижні)".
Як повідомлялося, 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Найбільш серйозні проблеми виникли на платформі Facebook. Також йшлося про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram.
Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів. У Downdetector його назвали одним із наймасштабніших за тривалістю та кількість скарг.
Причиною збою в роботі соціальної мережі Facebook стало невдале внесення змін до конфігурації.
6 жовтня користувачі знову почали скаржитися на перебої в роботі Facebook та Instagram, а 8 жовтня у компанії Цукерберга підтвердили черговий масштабний збій "програм та продуктів".