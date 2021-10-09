"Спасибі за терпіння і меми": Facebook та Instagram відновили роботу після нового збою

"Спасибі за терпіння і меми": Facebook та Instagram відновили роботу після нового збою

Соцмережі подякували користувачам за терпіння, запевнивши, що усунули всі проблеми в роботі.

Соціальні мережі Facebook та Instagram у ніч проти суботи, 9 жовтня, відновили роботу після щонайменше другого за тиждень збою.

Відповідні повідомлення компанії розмістили у своїх мікроблогах у Twitter.

"Нам шкода, якщо ви не змогли отримати доступ до наших продуктів протягом останніх декількох годин. Ми знаємо, наскільки ви залежите від нас в спілкуванні одне з одним. Ми усунули проблему", - наголосили у Facebook.

У корпорації подякували користувачам за "терпіння на цьому тижні". Із подібним звернення виступили в Instagram: "Усе виправлено, тепер все повинно бути в нормі. Спасибі за терпіння (і за всі меми на цьому тижні)".

Як повідомлялося, 4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Найбільш серйозні проблеми виникли на платформі Facebook. Також йшлося про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram.

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Збій тривав близько семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів. У Downdetector його назвали одним із наймасштабніших за тривалістю та кількість скарг.

Причиною збою в роботі соціальної мережі Facebook стало невдале внесення змін до конфігурації.

6 жовтня користувачі знову почали скаржитися на перебої в роботі Facebook та Instagram, а 8 жовтня у компанії Цукерберга підтвердили черговий масштабний збій "програм та продуктів".

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