Спека "зістарює" людей: вчені знайшли приховану загрозу для організму

Підвищення температур на планеті може пришвидшувати біологічне старіння людини — такого висновку дійшли науковці Університету Південної Каліфорнії. Дослідження показало: тривала дія екстремальної спеки пошкоджує клітини та прискорює зношення організму, особливо у людей віком від 56 років.

Про це повідомило видання earth.com.

Команда під керівництвом постдокторанта Школи геронтології Леонарда Девіса Юньона Чоя порівняла аналізи крові понад 3600 учасників із даними про температуру в районах їхнього проживання. З’ясувалося, що люди, які мешкали в місцевостях із великою кількістю спекотних днів, мали вищий епігенетичний вік — показник, що відображає клітинний знос. У деяких випадках «випередження» складало до 14 місяців.

Епігенетичний вік визначають за хімічними мітками на ДНК, які змінюються під впливом стресу, забруднення чи тепла. Якщо ці зміни накопичуються, організм може старіти швидше, а ризики хронічних хвороб — зростати.

Науковці пояснюють: із віком тіло гірше розсіює тепло, робота серця та нирок у спеку ускладнюється, а терморегуляція стає менш ефективною. Саме тому літні люди частіше потрапляють у зону ризику теплового удару та виснаження.

Щоб оцінити вплив клімату, дослідники проаналізували кількість днів, коли індекс тепла перевищував небезпечні рівні. Навіть після врахування соціальних чинників — освіти, доходів чи звичок — залежність між більшою кількістю спекотних днів та швидшим старінням зберігалася.

Чой зазначає, що повторний вплив високих температур може надовго «перемикати» клітини у режим стресу, а зміни в метилюванні ДНК — тривати після охолодження. Попри це, дослідження не встановлює прямої причини, адже люди мали різні умови в приміщеннях та на роботі.

Науковці наголошують: швидше біологічне старіння пов’язують із ранніми проявами хронічних захворювань, а епігенетичні маркери можуть слугувати раннім попередженням.

Експерти нагадують, що міські райони, особливо щільно забудовані, накопичують більше тепла — так званий ефект «теплових островів». Доступ до тіні, кондиціонування чи охолоджених просторів стає критично важливим для літніх людей у періоди тривалої спеки.

Автори роботи прогнозують: подальші дослідження допоможуть з’ясувати, чи можуть інвестиції в адаптацію до високих температур реально уповільнювати біологічне старіння або лише згладжувати його прояви.

Нагадаємо, ми звикли думати, що фізичний занепад починається ближче до 50-60 років. Проте масштабне шведське дослідження, яке тривало майже пів століття, руйнує цей міф.