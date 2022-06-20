Спіраль у небі над Новою Зеландією налякала людей: вчені пояснили, що це таке

Спіраль у небі над Новою Зеландією налякала людей: вчені пояснили, що це таке

У неділю, 19 червня 2022 року, багатьох спостерігачів за космосом у Новій Зеландії заінтригувало таємниче спіральне явище, яке світилося блакитним світлом і виднілося у вечірньому небі.

В соціальних мережах користувачі почали висувати різні теорії, що це таке. Писали, що це може бути НЛО, та інше незрозуміле явище.

Про це пише The Guardian.

Фотографії цього явища заполонили соцмережі з різними коментарями того, що відбувається — передбачалося, що це може бути НЛО чи невідоме науці космічне явище.

"Це дивне, але легко з'ясовне явище", - сказав Річард Істер з Оклендського університету, Нова Зеландія.

За словами вченого, такі спіралеподібні об'єкти іноді виникають, коли ракета виводить супутник на орбіту.

"Коли виходить паливо з ракети, то виходить суміш із води та вуглекислого газу, які утворюють таку хмару в космосі, яку висвітлює Сонце. Тому іноді можна побачити таке спіралеподібне явище в небі", — додав він.

Нагадаємо, японські вчені за допомогою телескопа "Субару" виявили "супер-землю" — планету, яку назвали Ross 508b. Планета обертається навколо тьмяного червоного карлика Ross 508 і робить оберт навколо зірки за майже 11 днів. Сама ж зірка перебуває на відстані 36,5 світлових років від Землі.

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