Співзасновник Apple Стів Возняк створив власну космічну компанію: "Не схожа на інші"

Співзасновник Apple Стів Возняк створив власну космічну компанію: "Не схожа на інші"

Компанія Возняка ставить за мету зробити космос безпечним і доступним для всього людства.

Американський винахідник і один із засновників компанії Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Створюється приватна космічна компанія, яка не буде схожа на інші", - написав Возняк.

В описі до відео компанії на YouTube йдеться, що Privateer Space заснована Возняком спільно з американським інженером і гендиректором робототехнічної компанії Ripcord Алексом Філдінгом. Зазначено, що компанія працює над тим, "щоб космос був безпечним і доступним для всього людства".

Мета компанії - щоб космос став безпечним і доступним для всього людства. Про плани Privateer Space повідомлять на технологічній конференції AMOS Tech, яка відбуватиметься на Гаваях від 14 до 17 вересня.

Стів "Віз" Возняк - американець українського походження, розробник комп’ютерних технологій, інженер-електронщик і програміст, конструктор одного з перших персональних комп’ютерів у світі.

На початку 1970-х познайомився зі Стівом Джобсом. У 1975 році він створив прототип Apple, з якого і почалася історія компанії. За три роки вони з Джобсом заснували Apple Computer. Тоді Возняк звільнився з Hewlett-Packard і став віце-президентом Apple з досліджень і розвитку.

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