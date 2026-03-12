Спокій закінчився: на Землю насувається магнітна буря

Магнітні бурі є важливим фактором космічної погоди / © pixabay.com

Реклама

Активність Сонця поступово знижується, нещодавно на ньому спостерігалися перші дні без плям за останні чотири роки. На Сонці з’являються плями і діри, які вивергають потоки сонячного вітру.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather.

Науковці відстежують єдиний корональний викид маси, спрямований у бік Землі. Чергова магнітна буря очікується на планеті 14 березня, вона буде слабкою, категорії G1.

Реклама

Науковці також зазначають, що активна сонячна область продовжує продукувати кілька спалахів класу M, підтримуючи загальний високий рівень сонячної активності. Саме поєднання цих факторів може зумовити нестабільність геомагнітного поля Землі у найближчі дні.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти й коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наші самопочуття і настрій.