Справжня загадка: вчені виявили планету, схожу на Землю

Учені з'ясували, що на відстані в 31 світловий рік від нас розташована схожа за розмірами на Землю планета, яка складається з твердого заліза.

Про це пише ScienceAlert.

Навколо своєї зірки планета робить повний оберт за 7,7 годин і перебуває дуже близько до неї.

Планета, яка обертається навколо зірки червоного карлика Gliese 367, за розмірами схожа на Землю. Тільки її діаметр на 30% менший. Маса екзопланети становить 63% маси Землі. Тобто це надзвичайно щільна планета, вона у 2 рази щільніша за Землю і вчені вважають, що вона складається з твердого заліза.

Зі слів вчених, поки що ця планета залишається справжньою загадкою. Вони також не виключають, що Gliese 367 b могла сформуватися в тій частині протопланетного диска своєї зірки, яка була дуже багата на залізо.

Нагадаємо, вчені виявили нову кам'янисту екзопланету, яка за розмірами нагадує Нептун. Вона має величезну масу, найвищу щільність, але у неї дуже тонка атмосфера. Але насправді такого не може бути і вчені не розуміють, яким чином ця планета зменшилася в розмірах.

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