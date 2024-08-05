Справжнє "обличчя" Баха ожило: науковці відновили риси композитора з суперечливого черепа – фото

Вчені реконструювали обличчя з черепа, який, як стверджувалося, навряд чи належав Йоганну Себастьяну Баху, однак після завершення роботи було виявлено разючу схожість.

Скелет, який суперечливо вважався скелетом композитора Йоганна Себастьяна Баха, справді може бути автентичним.

Про це пише Daily Star.

Це стало можливим після того, як вчені реконструювали його обличчя за черепом, виявивши разючу схожість. Хоча його поважали сучасники, він не був відомим за життя і був похований у безіменній могилі в Лейпцигу, Німеччина, 1750 року.

Однак його слава злетіла до небес посмертно, і зараз його шанують як, можливо, найвидатнішого композитора всіх часів. 1894 року було відкопано скелет, який нібито належав Баху, але його автентичність залишається під питанням.

Хоча дослідження 2009 року дійшло висновку, що він "малоймовірно" належить композитору, тепер вчені використали череп для реконструкції обличчя скелета. І виявилося, що воно "значною мірою сумісне" з портретом Баха, написаним за його життя.

Вчені реконструювали обличчя Баха / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Головний автор нового дослідження Сісеро Мораєс сказав: "Я ніколи не очікував, що між картиною та апроксимацією буде велика сумісність. Це пов'язано з різними факторами, зокрема стилем художника, похибкою відносно оригінальної структури та можливості того, що зображена людина не є тим, ким вона себе уявляє. Але в цьому випадку, на диво, апроксимація виявилася значно сумісною з портретом".

Вчені реконструювали обличчя Баха / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Бразильський експерт з графіки, відомий у галузі судово-медичної реконструкції обличчя, застерігає, що це може бути просто збігом. Він продовжив: "Чи означає це, що череп насправді належав Баху? На жаль, ні, оскільки апроксимація обличчя – це не процес ідентифікації, а процес розпізнавання, який може призвести до подальшої ідентифікації. Це може бути просто збіг, ми будемо впевнені лише з додатковими даними, такими як аналіз ДНК. Наразі ми знаємо, що череп має характеристики, які нагадують картину, яку приписують Баху. Крім того, антропологічні та історичні дані про місце поховання і дубової труни співпадають із перебуванням композитора на момент смерті".

Вчені реконструювали обличчя Баха / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Нова реконструкція почалася зі створення 3D-моделі черепа з використанням детальних даних, опублікованих 1895 року, невдовзі після знахідки скелета. Потім було об'єднано два підходи, щоб отримати об'єктивне відтворення обличчя. Коли об'єктивне обличчя було завершено, команда могла додати суб'єктивні елементи, такі як відтінок шкіри, колір очей і волосся.

Команда використовувала портрет Баха, написаний Еліасом Готлобом Хаусманом 1746 року, як орієнтир для своєї роботи. Фінальну реконструкцію обличчя також оцінювали на предмет схожості з цією картиною.

Вчені реконструювали обличчя Баха / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Мораєс сказав: "Ми знаємо, що наша техніка працює, оскільки ми вже працювали над судово-медичними справами з поліцією. Крім того, ми використовуємо частину методології в хірургічному плануванні та при створенні лицьових протезів. Але сама апроксимація обличчя використовується не для ідентифікації, а для розпізнавання, яке здійснюється за допомогою ДНК або, наприклад, аналізу зубних дуг. Іншими словами, може бути так, що череп дуже сумісний з людиною, яка зображена, але він не належить цій людині, це просто випадок об'ємної сумісності".

Нагадаємо, нещодавно вченим вдалося відтворити обличчя сумнозвісного російського царя-вбивці Івана Грозного через 440 років після його смерті.

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