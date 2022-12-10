Справжнє пекло: вчені представили нові дані про суперземлю

Ця планета настільки розпечена, що на її поверхні перебуває океан із магми, температура якого становить приблизно 2000 градусів за Цельсієм.

Вчені з’ясували, що планета Янсенн обертається екватором зірки, але її дивна орбіта говорить про те, що планета спочатку перебувала набагато далі від зірки, перш ніж наблизитися до Коперника. Потім гравітаційне тяжіння від екватора зірки змінило орбіту планети Янссен.

Про це пише ScienceAlert.

Планета 55 Cancri e або Янсен - це кам'янистий світ, який має масу, що перевищує масу Землі в 8 разів, а її діаметр в 2 рази більше, ніж у нашої планети. Вона завжди була розпеченою. Але коли вона наблизилася до Коперника, то стала ще гарячішою.

Ця планета настільки розпечена, що на її поверхні перебуває океан із магми, температура якого становить приблизно 2000 градусів за Цельсієм.

"Ми вже знали, що орбіта Янсенн відрізняється від орбіт решти чотирьох планет. Але ми виміряли всі орбіти всіх планет цієї системи і тепер ми знаємо, що ця пекельна планета не завжди оберталася настільки близько до зірки. Це пов'язано із внутрішньою міграцією планет у цій системі. Це справжнє пекло, тут настільки гаряче, що на цій планеті не зміг би вижити жоден відомий нам живий організм", — сказав Лілі Чжао з Інституту Флетайрон.

Вчені вважають, що внутрішня міграція планет у системі Коперника може бути пов'язана з тим, що вони не перебувають в одній площині обертання навколо зірки.

Раніше міжнародна група вчених виявила дві нові екзопланети, які є суперземлями.

Це кам'янисті планети, які за масою більші за Землю, але менші за Нептун. Відкриті планети обертаються навколо червоного карлика, температура якого вдвічі менша за температуру Сонця. Але одна з них перебуває в зоні життя та становить особливий науковий інтерес, адже там може бути атмосфера та навіть життя.

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