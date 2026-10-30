Справжні господарі: науковці розкрили несподівані побутові звички неандертальців

Неандертальці / © Associated Press

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Неандертальці облаштовували свої житлові простори за принципами, які добре знайомі сучасним людям: розділяли місця для сну та спільного перебування, доглядали за вогнищами й, імовірно, регулярно прибирали сміття.

Про це свідчать результати двох нових археологічних досліджень, опублікованих у виданні IFL Science.

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Науковці вивчили рештки поселення неандертальців у скельному укритті Абрік-Романі поблизу сучасної Барселони.

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Ці відкриття доповнюють докази того, що повсякденне життя неандертальців було значно організованішим, ніж часто уявляють. Дослідники припускають, що давні мешканці не просто використовували доступний простір для виживання, а свідомо облаштовували його відповідно до різних побутових потреб.

Неандертальці також виносили сміття

Скельне укриття Абрік-Романі використовували неандертальці протягом тривалого періоду — приблизно від 110 тисяч до 40 тисяч років тому. Аналіз археологічних знахідок дав змогу дослідникам відтворити деякі особливості організації їхнього побуту.

В одній із робіт науковці зосередилися на розподілі вугілля в різних частинах укриття. Виявилося, що в південному секторі були невеликі скупчення вугілля, які не збігалися з місцями розташування давніх вогнищ. Це може свідчити про те, що залишки багать регулярно збирали й переносили туди навмисно.

Натомість у північній частині укриття вугілля було значно більше, причому основна його кількість збереглася безпосередньо в місцях розведення вогню. Дослідники пояснюють таку різницю тим, що неандертальці періодично очищували вогнища, викидаючи залишки горіння в окрему зону.

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Автори дослідження вважають, що цей розподіл може свідчити про регулярний догляд за житловим простором. Інакше кажучи, неандертальці, ймовірно, не залишали сміття там, де готували їжу або проводили значну частину часу, а підтримували порядок у місцях повсякденного перебування.

Вогнища відділяли вхід до спальні

Друге дослідження стосувалося розташування вогнищ і того, як неандертальці використовували різні частини укриття. Науковці встановили, що багаття, схоже, розміщували не випадково: їхнє розташування могло допомагати розділяти житлову територію на функціональні зони.

Зокрема, вогнища біля задньої стіни укриття зазвичай були меншими, ніж ті, що розташовувалися ближче до центру. Навколо них також виявили менше кам’яних і кісткових решток.

Дослідники припускають, що невеликі пристінні вогнища могли використовуватися в місцях для сну, тоді як більші багаття в центральній частині були осередками різноманітної спільної діяльності. Таким чином, простір укриття міг мати окремі зони для відпочинку та повсякденних занять.

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На думку авторів, вогонь для неандертальців був не лише засобом обігріву, приготування їжі чи захисту, а й важливим елементом організації соціального життя. Саме навколо вогнищ формувалися різні за призначенням частини житлового простору.

На що вказує побут неандертальців

Дослідники зазначають, що така організація поселення має виразні паралелі з таборами сучасних мисливців-збирачів. Поділ на місця для сну та спільного перебування, а також підтримання чистоти в житлових зонах свідчать про продумане використання простору.

Ці результати доповнюють дедалі більшу кількість археологічних свідчень поведінкової подібності між неандертальцями та Homo sapiens. На думку авторів досліджень, відмінності між цими групами в організації повсякденного життя могли бути значно меншими, ніж вважалося раніше.

«Таким чином, просторова організація може представляти ще один вимір, у якому поведінкові відмінності між двома популяціями були менш вираженими, ніж вважалося раніше», — підсумували науковці.

Нагадаємо, раніше науковці виявили докази масового двостороннього схрещування неандертальців із предками сучасних людей. Завдяки розшифруванню ДНК науковцям вдалося довести, що цей стародавній вид гомінідів насправді не зник безслідно 40 тисяч років тому, а був генетично асимільований значно більшою популяцією Homo sapiens.

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