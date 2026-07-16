Справжні господарі планети: вчені підрахували кількість мурах і жахнулися від результату

На кожну людину припадає близько 2,5 мільйона мурах / © Unsplash

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Дослідники вперше здійснили глобальний перепис усіх мурах на Землі та вирахували їхню загальну масу. Отримані приголомшливі цифри доводять, що ці крихітні створення мають значно більший вплив на нашу планету, ніж вважалося раніше. З’ясувалося, що на Землі одночасно живуть близько 20 квадрильйонів цих крихітних комах, чия загальна маса значно перевищує вагу всіх диких птахів і ссавців разом узятих.

Про це йдеться у масштабному дослідженні, результати якого були опубліковані в авторитетному науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Неймовірна кількість та масштаби біомаси

Щоб отримати точні цифри, науковці проаналізували 489 окремих польових досліджень з усіх континентів, окрім Антарктиди. Підрахунки показали, що глобальна популяція налічує 20 квадрильйонів особин — це фантастичне число з 15 нулями, що означає близько 2,5 мільйона мурах на кожну живу людину.

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Загальна біомаса цих крихітних створінь становить близько 12 мегатонн сухого вуглецю. Це дорівнює приблизно п’ятій частині від усієї біомаси людства, проте суттєво перевищує сукупну вагу абсолютно всіх диких ссавців і птахів на нашій планеті.

Якби кожну мураху покласти одна за одною, цей живий ланцюг простягнувся б на 100 мільярдів кілометрів. Така гігантська відстань приблизно у 670 разів перевищує шлях від Землі до Сонця.

Головні підземні інженери планети

Хоча Чарльз Дарвін свого часу вважав дощових черв’яків найважливішими істотами у світі, сучасні дані доводять абсолютне лідерство мурах. Щороку ці комахи переміщують значно більше ґрунту, ніж черв’яки, особливо у тропіках, де вони не припиняють невпинно копати навіть у сухий сезон.

Наприклад, одне зріле гніздо мурах-листорізів у Бразилії містило близько 40 тонн викопаної землі та мало складну мережу камер об’ємом понад 50 кубічних метрів. Подібні підземні колонії можуть сягати восьми метрів углиб і займати площу розміром із великий тенісний корт.

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Загалом мурахи ховають опале листя, глибоко аерують ґрунт та прискорюють розкладання органіки. Саме тому будь-яка кліматична модель щодо вуглецю в ґрунтах буде неповною без урахування роботи цих невтомних працівників.

Ідеальне джерело їжі для інших тварин

Глобальний перепис виявив, що розподіл мурах на планеті є вкрай нерівномірним. Близько двох третин їхньої глобальної біомаси зосереджено саме в тропічних лісах і саванах, де лише один гектар амазонських джунглів може бути домівкою для восьми мільйонів особин.

Величезна кількість і поживність цих комах призвели до того, що після вимирання динозаврів деякі ссавці щонайменше 12 разів еволюціонували, щоб харчуватися виключно ними. Мурахоїди, трубкозуби, панголіни та єхидни змінили свої тіла та повністю втратили зуби заради цього невичерпного джерела їжі.

«Між собою вони тихо відновлюють верхній шар ґрунту планети, по одному міліграму за раз, і вони роблять це ще з тих часів, коли приматів не існувало, щоб це помітити», — підсумовують автори наукового матеріалу.

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Нагадаємо, звичайна знахідка на задньому дворі привела науковців до відкриття раніше невідомої взаємодії між мурахами, дубами та осами. Дослідники кажуть, що це може змінити уявлення про взаємодію видів та роль хімічних сигналів у природі.

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