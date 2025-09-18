Справжній переворот: вчені назвали нову теорію еволюції людини

Еволюція людини / © Pixabay

Близько 2 мільйонів років тому ранні люди в Африці стикалися з великими хижаками. Десятиліттями вчені сперечалися, чи вдалося цим гомінідам завоювати панівне становище в харчовому ланцюзі. Нещодавно отримані дані повністю перевернули уявлення про одного з найдавніших предків людини.

Про це пише IFLScience.

Шокуюче відкриття: сліди леопарда на кістках Homo habilis

Традиційно вважалося, що Homo habilis, якого часто називають «людиною вмілою», був першим, хто опанував мистецтво виживання завдяки використанню кам’яних знарядь. Однак група дослідників на чолі з Мануелем Домінгесом-Родріго провела повторний аналіз двох груп решток цього виду.

Результати дослідження, яке включало аналіз штучного інтелекту, показали, що на кістках Homo habilis були сліди зубів, які відповідають атакам леопардів. Штучний інтелект із ймовірністю понад 90% визначив, що ці укуси належать саме леопардам.

«Це фактично позбавляє Homo habilis його статусу і ставить його на один рівень з іншими австралопітеками, які часто ставали жертвами хижаків», — пояснив Домінгес-Родріго.

Хто ж був справжнім мисливцем?

Це відкриття ставить під сумнів давню думку про те, що Homo habilis став домінантною силою. Натомість, докази вказують на те, що ці ранні люди все ще були дуже вразливими.

Значення цих результатів полягає в переосмисленні нашого розуміння еволюції. Якщо Homo habilis не зміг відбитися від хижаків і забезпечити собі домінування, то цю роль виконував інший вид. Дослідники вказують на Homo erectus як на найімовірнішого кандидата.

Цей вид був краще пристосований до життя на землі і, можливо, першим успішно протистояв хижакам і встановив контроль над ресурсами. Це відкриття дає нове розуміння того, як наші предки піднялися на вершину харчового ланцюга.

