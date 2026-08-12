Справжнє «прокляття мумії»: вчені попередили про небезпечні спори на людських останках

Мумія (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Світова торгівля муміфікованими частинами людських тіл може становити небезпеку для здоров’я через грибкові спори та токсичні речовини, які збереглися на останках. Науковці назвали це «справжнім прокляттям мумії».

Про це пише Daily Mail.

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Автори дослідження проаналізували 128 оголошень і публікацій у соцмережах, онлайн-магазинах та аукціонних домах, де продавали муміфіковані останки.

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Найчастіше йшлося про окремі частини тіла — руки, ноги та голови. Понад половину вибірки становили саме голови різного ступеня збереженості, зокрема черепи, рештки з м’якими тканинами або волоссям, а також так звані «сушені голови».

Чим небезпечні муміфіковані останки

Дослідники попереджають, що за неправильного зберігання на останках можуть розвиватися бактерії, грибки та дріжджі. Їхні спори здатні залишатися неактивними тривалий час, а після переміщення чи контакту з мумією — потрапляти в повітря.

На 13 досліджених зразках науковці помітили ознаки ймовірного грибкового ураження, а шість із них мали значне біологічне руйнування.

«У випадках, коли муміфіковані останки перевозять без належного контролю чи документації, живі люди можуть зазнавати різних ризиків», — зазначили автори дослідження.

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Небезпеку можуть становити й речовини, які свого часу використовували для бальзамування. Серед них — миш’як, ртуть, свинець та інші токсичні компоненти.

За словами дослідників, вплив таких речовин або мікроорганізмів потенційно може спричиняти отруєння, ураження легень, шкіри, печінки й нирок та інші проблеми зі здоров’ям.

Рештки надсилають звичайною поштою

Науковці звернули увагу, що приватні продавці часто не дотримуються музейних стандартів зберігання. У деяких оголошеннях муміфіковані частини тіл просто виставляли в житлових кімнатах без температурного контролю.

При цьому продавці здебільшого не давали жодних рекомендацій щодо безпечного поводження, а останки могли надсилати покупцям звичайною поштою.

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У музеях мумії зазвичай зберігають у спеціальних вітринах зі стабільними температурою та вологістю, що захищає і самі останки, і людей поруч.

Автори дослідження закликають уважніше контролювати торгівлю такими об’єктами та повідомляти відповідним органам про продаж муміфікованих людських останків.

Звідки взялося «прокляття мумії»

Міф про «прокляття мумії» став особливо популярним після відкриття гробниці Тутанхамона 1922 року. Згодом з’явилися припущення, що деякі смерті людей, пов’язаних із розкопками, могли бути спричинені не містичними силами, а небезпечними грибковими спорами.

Автори нового дослідження також згадують випадки, коли стародавні останки могли містити спори Aspergillus, здатні залишатися неактивними протягом тривалого часу, а після порушення середовища потрапляти в повітря.

Саме тому науковці наголошують: реальна небезпека мумій може полягати не в «проклятті», а в мікроорганізмах і токсичних речовинах, які вони здатні зберігати століттями.

Нагадаємо, археологи відкопали мумію чоловіка, який помер близько 1000 років тому під завалами. Імовірно, він був шахтарем.

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