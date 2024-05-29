Спроби були: чому NASA все ще не відправило астронавтів на Марс

NASA планує, що перші астронавти можуть здійснити обліт Марса 2033 року. Сама висадка на "червону планету" відбудеться не раніше 2040 року.

Астронавти Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA не полишають надії на те, що одного разу людина опиниться на Марсі. Однак проблеми з технологіями та фінансуванням впродовж десятиліть підривали надії на те, що така подорож відбудеться. І все ж NASA планує перший політ з екіпажем на "червону планету".

Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

NASA продовжує фінансування унікального проєкту зі створення імпульсної плазмової ракети, що працює на ядерному двигуні та може доставити астронавтів на Марс лише за 2 місяці. Зараз така подорож може зайняти до 9 місяців в один бік.

Чому ж космічному агентству вдалося відправити на Марс багато роботизованих місій і жодної пілотованої?

Марсіанський проєкт 50-х років XX століття

Після Другої світової війни німецький конструктор ракетно-космічної техніки Вернер фон Браун, який перебрався до США, запропонував перший детальний план відправки людей на Марс. Він передбачав 260-денну місію, яка розпочнеться 1985 року за участю 10 космічних кораблів і 70 членів екіпажу. NASA зацікавилося цим проєктом і фон Браун почав працювати з космічним агентством.

Наприкінці 50-х років 20 століття американські фізики Теодор Тейлор і Фрімен Дайсон розпочали реалізацію амбітного плану зі створення космічного корабля з ядерним двигуном. Вони порахували, що на розробку піде кілька років і це коштуватиме 100 млн доларів на рік. Згідно з планом, на космічному кораблі мали вирушити на Марс 150 осіб уже 1965 року.

Але 1963 року в учених виникли проблеми з отриманням фінансування і через рік проєкт закрили.

Вже 1969 року в NASA створили цільовий проєкт із відправлення людини на Марс до 1982 року. Але в 70-х роках стало очевидно, що навіть польоти на Місяць обходяться бюджету США дуже дорого, а тому марсіанський проєкт знову поставили на паузу.

80-ті та 90-ті роки XX століття

Після того, як у січні 1986 року вибухнув шатл "Челленджер", у NASA дещо змінилося ставлення до польотів людини в космос, і це вплинуло на подальші космічні проєкти.

Але через рік адміністратор NASA доручив астронавту Саллі Райд спланувати майбутні космічні дослідження агентства. У своїй доповіді вона пояснила, що США для того, щоб висадити людину на Марс до 2005 року, необхідно в три рази збільшити бюджет NASA на наступні 10 років. Але цього не сталося.

На початку 90-х на освоєння космосу, зокрема на реалізацію польоту на Марс після 2010 року, уряд США планував виділити до 500 млрд доларів. Але вже 1993 року цей проєкт закрили через нестачу грошей.

Марс: 2000-ті роки

Президент США Джордж Буш-молодший 2004 року оголосив про початок нової космічної програми, кінцевою метою якої мала стати висадка людини на Марс. Хоча точна дата цієї частини плану не була вказана. Президент Барак Обама 2010 року скасував цю програму, але встановив терміни доставки астронавтів на Марс до 2030-х років.

2010-ті та 2020-ті роки

NASA 2017 року створила програму з освоєння Місяця під назвою "Артеміда" (Artemis). Вона передбачає повернення астронавтів на Місяць 2026 року і вона також має допомогти в реалізації польоту на Марс. Вчені вважають, що довгострокова присутність на Місяці допоможе дізнатися більше про те, як люди можуть вижити на Марсі.

Запланований політ людини на Марс

Поки що NASA планує відправити людей на Марс до 2040 року. Але невідомо, чи зможе космічне агентство США реалізувати свій план.

Нагадаємо, NASA зіткнулося з проблемою, яка може затримати перший за десятиліття політ на Місяць з екіпажем.

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