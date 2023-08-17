Спробуй себе в IT та Digital: Hillel IT School запустила безкоштовні навчальні спринти

Ринок праці в Україні оживає, і у топі серед затребуваних пропозицій від роботодавців перебувають ІТ та Digital сфера. Саме тому Hillel IT School запустила новий формат безкоштовних онлайн спринтів. Щоб у тих, хто прагне навчитись чи змінити професію, була змога максимально для себе розкрити конкретну спеціальність. В безоплатній освітній програмі: викладачі з топових IT компаній та зручна LMS-система, в якій всі навчальні матеріали завжди під рукою, з якісним фідбеком щодо будь-яких питань. На даний момент у відкритому доступі 5 популярних напрямів: Front-end, UI/UX Design, QA Manual, Python та SMM.

Спробувати себе в ІТ чи Digital, але не помилитись у виборі професії та не даремно витрачати кошти та час — ось для чого створили нові онлайн спринти в Hillel IT School. І відкрили для всіх безкоштовний доступ за лінком.

"Ти можеш витратити декілька років у ВУЗі, чи місяці на навчальних курсах, щоб отримати знання з нової спеціальності. Але при цьому не бути застрахованим від розчарування, що не на того навчався чи від того, що «здобув, але не знадобилось». І саме над тим, щоб це виправити та дати можливість здобувати усвідомлену освіту, наша школа вже працює понад 10 років, — акцентує Євген Мощенський, ідейник спеціального курсу від Hillel IT School. — Сенс спринтів у тому, щоб усі охочі мали змогу зрозуміти якомога більше про обраний ІТ і Digital напрям на конкретних прикладних завданнях, щоб далі вирішити, чи ставати профі в цій галузі".

Що у кожному Спринті?

* Дванадцять відеолекцій на ключові теми

* Доступ до матеріалів необмежений

* Знання експертів з топових ІТ компаній

* Зручна LMS платформа, де всі навчальні матеріали завжди під рукою

* Якісний та швидкий фідбек щодо домашніх завдань та будь-яких питань

* Чітке уявлення про обраний напрям та рішення щодо подальшої кар’єри в IT і Digital

* Нема обмежень в часі щодо проходження уроків, домашніх завдань

* Є можливість змінити свій курс на інший на будь-якому етапі навчання, якщо виявилось, що відповідний напрям став тобі нецікавим

Це не банальні традиційні марафони на 3-5 днів, де вам одразу обіцяють золоті гори успіху в кар’єрі ІТ та зарплати від 3 тисяч доларів, акцентують в Hillel IT School. Спринти — це про перші кроки в усвідомлене навчання. З гарантією того, що можна точно отримати розуміння про відповідну професію, здобути основні навички та вирішити, чи розвивати себе далі в цьому напрямі. Більш того, після завершення спринту людина отримує 500 грн на подальше навчання, які вона може витрати на будь-якому курсі в Hillel IT School. Наразі школа надала безкоштовний доступ до програм з SMM, UI/UX дизайну, мови програмування Python, напряму Front-end розробки та тестування програмного забезпечення QA.