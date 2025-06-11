Глечик та миска з музею Амстердаму. Фото: van Bennekom et al. 2025

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У Рейксмузеї в Амстердамі зберігається старовинний набір — глечик і миска, які, як довго вважали, виготовили зі срібла, здобутого під час морського нальоту 1628 року. Тоді нідерландський адмірал Пітер Пітерс Хейн захопив біля узбережжя Карибського моря великий скарб іспанського флоту. Проте нове дослідження, проведене командою під керівництвом докторки Йоосє ван Беннеком, ставить під сумнів цю версію — принаймні стосовно миски.

Про це повідомило видання Phys.org.

Глечик має чітке клеймо з іменем срібника Франсіско Енріке, а також маркування, що вказують на період виготовлення — між 1606 і 1628 роками. Напис на ньому підтверджує, що він створений зі срібла, захопленого в 1628 році. Аналіз ізотопів свинцю також показав, що срібло має мексиканське походження, тобто справді могло бути частиною того самого іспанського скарбу.

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Інша ситуація — з мискою. Вона має зовсім інше клеймо — з Гааги — та дату 1684 року. Також на ній зазначено зв’язок із Палатою Лабіринту Вест-Індської компанії. Уперше про цей предмет згадується лише в документах 1808 року.

Аналіз показав, що срібло для миски має змішане походження — воно відрізняється від того, з якого зроблено глечик. Це свідчить, що миску виготовили значно пізніше та з іншою метою.

Як пояснює докторка ван Беннеком, у той час було нормальною практикою переплавляти срібло і змішувати матеріали з різних джерел. Водночас припущення про те, що і глечик, і миска походять із одного трофею, могло з’явитися значно пізніше — у XIX столітті. Саме тоді в Європі активно створювали національні історії, підкріплюючи їх символічними предметами.

Нагадаємо, у Сирії випадково знайшли гробницю таємничої імперії. Тим часом учені зафіксували майже однакові сліди динозаврів у північному Камеруні та на північному сході Бразилії. Відкриття доводить: 120 мільйонів років тому Африка й Південна Америка становили єдиний материк.

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