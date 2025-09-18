Ссавці-довгожителі: вчені розкрили секрет довголіття гренландських китів

Генландські кити можуть жити понад 200 років / © Associated Press

На Землі є справжній рекордсмен з довголіття серед ссавців. Це гренландський кит (Balaena mysticetus) — гігантська тварина, що живе в Арктиці. Згідно з дослідженнями, він може жити понад 200 років. Це означає, що деякі кити, що зараз плавають біля берегів Аляски, були живі, коли у 1851 році була написана книга «Мобі Дік».

Про це пише IFLScience.

Вченим вдалося дізнатися про феноменальне довголіття цих ссавців завдяки кільком незвичайним доказам, знайденим у їхньому тілі.

Секрети довголіття

У 2007 році мисливці з Аляски виявили кам’яний наконечник гарпуна, що застряг у жировій тканині гренландського кита. Завдяки унікальному дизайну, вчені встановили, що така зброя була популярною між 1885 і 1895 роками. Це означало, що на момент знахідки киту було близько 115 років.

Точніші вимірювання віку вчені проводять за допомогою аналізу кришталиків ока китів. Вони містять амінокислоту аспартат, яка має два варіанти. Протягом життя її молекули накопичуються пошарово зі стабільною швидкістю. Вивчення співвідношення цих варіантів дає вченим можливість визначити вік кита.

У дослідженні 1999 року цей метод був застосований до очей 48 гренландських китів, впольованих протягом кількох десятиліть. Чотири з них були старші за 100 років, а вік одного самця оцінили у 211 років.

«Найдовгоживучим ссавцем є гренландський кит — гігантський арктичний вид, що живе в крижаних водах. Він більший за автобус, а докази свідчать, що він може жити понад 200 років», — зазначає видання.

Гренландські кити чудово пристосовані до крижаного клімату. Їхня величезна маса, що сягає 90 тонн, допомагає зберігати тепло. Крім того, вони мають шар жиру завтовшки до 50 сантиметрів. Також, на відміну від багатьох інших китів, у них немає спинного плавця, що дозволяє їм легко плавати під морським льодом.

Вчені мають цікаву гіпотезу щодо довголіття гренландських китів. За їхніми словами, це може бути пов’язано з дублюванням гена CDKN2C, який відповідає за зупинку поділу клітин та запобігання їх загибелі.

Інші довгожителі

Взагалі, в науці існує парадоксальне правило: великі тварини живуть довше, ніж маленькі. Хоча може здатися, що великий організм має більше клітин і, відповідно, вищий ризик генетичних мутацій, це не так.

Іншими довгоживучими ссавцями є слони, які можуть жити до 70 років, та людина, середня тривалість життя якої у США, наприклад, становить близько 78,4 року. Багато інших великих китів також мають довге життя: сині кити, наприклад, можуть доживати до 90 років. Однак жоден з них не може зрівнятися з екстремальним довголіттям гренландського кита.

Нагадаємо, вчені показали ссавця, що не старіє. Ці незвичайні гризуни давно дивують учених своїм унікальним довголіттям. На відміну від звичайних мишей, що живуть у середньому 5 років, голі землекопи можуть прожити до 30 років та навіть більше.