США накрили "дощі з ігуан": що відбувається

Ігуана / © Associated Press

У Флориді (США) через рекордні для регіону морози почали масово падати з дерев ігуани — холоднокровні тварини втрачали рухливість та зривалися. Незвичне явище збіглося з потужним зимовим штормом, що накрив південь та схід США й приніс пів метра снігу та проблеми на дорогах.

Про це повідомило видання Science Alert.

Найбільше опадів отримала Північна Кароліна, де в окремих районах випало від 40 до 56 сантиметрів снігу. Губернатор штату Джош Стайн повідомив про тисячу ДТП за вихідні та закликав водіїв не виїжджати без нагальної потреби. Дві людини загинули.

Флорида, хоч і без снігу, пережила аномальне падіння температури: у Орландо в неділю зафіксували –4 °C — найнижчий показник для лютого майже за сто років. Через мороз місцева телекомпанія WPLG 10 повідомила про справжній «дощ з ігуан» — паралізовані холодом рептилії падали на тротуари, що потрапило на численні відео у соцмережах.

Представниця служби Iguana Solutions Джессіка Кілгор розповіла, що під час похолодання зібрала сотні фунтів як живих, так і загиблих тварин. Комісія з охорони риби та дикої природи Флориди тимчасово дозволила мешканцям передавати диких ігуан до офісів служби, адже утримувати їх без спеціального дозволу заборонено.

Погодні служби США прогнозують, що сніг у Кароліні припиниться, однак сильний вітер рухатиметься вздовж східного узбережжя. Через негоду змив дороги на узбережжі Зовнішніх банок Північної Кароліни, а в аеропорту Шарлотт Дуглас скасували понад 800 рейсів. За даними poweroutage.us, без електрики залишилися близько 158 тисяч споживачів — найбільше у Міссісіпі, Теннессі, Флориді та Луїзіані.

Раніше ми розповідали про потужну снігову бурю, яка накрила південні штати США, спричинивши серйозні перебої в роботі транспорту та різке похолодання в регіонах, які зазвичай не стикаються з суворими зимовими умовами.