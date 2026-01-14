ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
США планують встановити ядерний реактор на Місяці вже до 2030 року — що відомо

Ядерний реактор на Місяці може з’явитися вже до 2030 року.

Автор публікації
Софія Бригадир
Місяць

Місяць / © unsplash.com

США рухаються до створення першого на Місяці ядерного реактора. Його прагнуть встановити на поверхні супутника вже до 2030 року, щоб забезпечити майбутні місячні бази стабільним джерелом електроенергії в рамках програми Artemis.

Про це повідомило видання Space.

Агентство працює над цим проєктом кілька років, а в грудні минулого року президент Дональд Трамп видав указ із вимогою підготувати реактор та інфраструктуру для місячної бази до кінця десятиліття. 13 січня NASA та Міністерство енергетики США підписали меморандум про взаєморозуміння, який підтверджує спільний курс на реалізацію цього проєкту.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман наголосив, що повернення США на Місяць і підготовка до польоту на Марс «вимагають використання ядерної енергетики». Очільник відомства заявив, що угода з DOE забезпечить можливості, які «необхідні для початку Золотого віку дослідження та відкриттів космосу».

Фахівці погоджуються: атомні технології здатні забезпечити довготривале, безперебійне живлення у складних умовах глибокого космосу. На відміну від сонячних батарей, такі системи не залежать від освітлення чи погодних циклів і можуть працювати роками без дозаправки.

NASA та Міністерство енергетики США мають значний досвід спільної роботи з космічними ядерними системами. Зокрема, радіоізотопні термоелектричні генератори забезпечували енергією зонд Cassini та марсоходи Curiosity і Perseverance. Тому у відомствах переконані, що Місяць стане наступним логічним кроком.

«Історія показує, що коли американська наука та інновації об’єднуються, від Манхеттенського проєкту до місії „Аполлон“, наша країна веде світ до досягнення нових рубежів, які колись вважалися неможливими. Ця угода продовжує цю спадщину», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Нагадаємо, вчені NASA з’ясували, як перебування у космосі змінює мозок астронавтів.

