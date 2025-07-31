США та Індія запустили суперсупутник для моніторингу Землі: що він робитиме

Супутник NISAR / © Bild Russian в Telegram

Реклама

США та Індія запустили новий супутник. Він називається NISAR. Цей супутник дуже точно буде відстежувати Землю. Він бачить навіть маленькі зміни, як-от рух льодовиків чи зсуви. Точність його вимірювань — до одного сантиметра. Головна мета супутника — заздалегідь попереджати про природні катастрофи.

Про це пише BILD.

Спільна місія NASA (США) та ISRO (Індія) стала найбільшим космічним проєктом в історії співпраці цих двох країн. Загальна вартість NISAR становить приблизно 1,2 мільярда доларів. Запуск супутника відбувся з індійської ракети, яка вивела його на орбіту заввишки 747 кілометрів над Бенгальською затокою.

Реклама

Як працює супутник NISAR?

NISAR скануватиме одні й ті самі ділянки Землі кожні 12 днів. Це дозволить відстежувати навіть незначні зміни, спричинені землетрусами, ерозією чи таненням льодовиків. За словами директорки наукового департаменту NASA Ніккі Фокс, цей радіолокаційний супутник «змінить наше розуміння Землі» і допоможе краще прогнозувати катастрофи.

На борту апарата встановлено два радіолокаційні модулі, розроблені незалежно у США та Індії. Вони надсилають мікрохвильові сигнали на поверхню Землі та вимірюють, як змінюється відбите випромінювання.

Що саме моніторитиме NISAR?

Екологічні зміни: танення льодовиків, танення льодових щитів, рух ґрунтових вод, а також стан лісів і боліт.

Геологічні процеси: напруга в земній корі, що є передвісником землетрусів.

Очікується, що NISAR почне повноцінну роботу наприкінці жовтня після завершення всіх технічних налаштувань, включаючи розгортання вимірювальних приладів.

Нагадаємо, астероїд 2024 YR4, діаметром близько ста метрів, рухається в напрямку Землі і може влучити в Місяць 22 грудня 2032 року.

Реклама