Стало відомо, яка країна першою піде під воду через зміну клімату

Тувалу / © AFP

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Острівна країна Тувалу, розташована посеред Тихого океану, перебуває під загрозою зникнення через підвищення рівня океану. Dнаслідок зміни клімату держава може повністю зникнути з карти світу вже в найближчі десятиліття.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Площа Тувалу — лише 26 квадратних кілометрів, а населення — близько 10 тисяч осіб. Архіпелаг складається з дев’яти коралових островів, більшість з яких — атоли. І всі вони під загрозою зникнення.

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У Тувалу немає армії, немає в’язниць. Утім, ця мирна держава може стати першою країною, яка зникне з карти світу через зміну клімату. Найвища точка на островах — всього 4 метри над рівнем моря. Будь-яке його підвищення може затопити домівки, дороги та сільськогосподарські угіддя.

2022 року міністр закордонних справ Саймон Кава виступив на кліматичному саміті COP26, стоячи по коліно у воді на місці, яке ще недавно було суходолом. Це стало символом кліматичної катастрофи, що насувається. Вчені прогнозують, що за нинішніх темпів танення льодовиків Тувалу може повністю зникнути вже до 2075-го.

2023 року країну визнали найменш відвідуваною у світі — сюди приїхало лише 3700 туристів. Це пояснюється не лише географічною ізоляцією, а й тим, що дістатися сюди можна лише тричі на тиждень із Фіджі, і то — непрямими маршрутами.

2024 року тодішній прем’єр Тувалу Фелеті Тео виступив із доповіддю, де звинуватив розвинені країни — Австралію, Канаду та Велику Британію — у надмірному використанні викопного палива. На його думку, саме ці держави отримують основні вигоди від вугілля та газу, але не несуть відповідальності за наслідки, які насамперед загрожують малим державам, як-от Тувалу.

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Варто зазначити, що Австралія надала громадянам Тувалу можливість жити, працювати й навчатися на її території, проте місцеві мешканці не оцінили такої ініціативи.

Наслідки глобального потепління

Європу накрила нова хвиля аномальної спеки — температура в окремих регіонах перевищує 40°C, спричиняючи лісові пожежі й загрозу для життя людей. Особливо критична ситуація в Італії, Іспанії, Греції, Франції та Португалії, де посилено роботу служб надзвичайного реагування.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) б’є на сполох: уряди країн мають діяти негайно, щоб уникнути десятків тисяч передчасних і здебільшого запобіжних смертей. За оцінкою статистика П’єра Маселота з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, лише за чотири дні — від 30 червня до 3 липня 2025 року — спека може забрати понад 4500 життів.