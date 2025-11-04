Стало відомо, яку мову штучний інтелект розуміє найкраще

ChatGPT / © Pexels

Нові результати дослідження показали, що серед 26 мов світу найефективнішою для взаємодії зі штучним інтелектом виявилася польська. Англійська, яку зазвичай вважають «мовою технологій», посіла лише шосте місце.

Про це повідомляє euronews.

Дослідження провели Університет Меріленду (University of Maryland, UMD) спільно з Microsoft. Вчені проаналізували, як провідні мовні моделі — серед них OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama та DeepSeek — реагують на однакові запити, сформульовані 26 різними мовами.

«Наш експеримент дав деякі несподівані та нелогічні результати. По-перше, англійська не показала найкращих результатів у жодній з моделей — вона посіла лише шосте місце з 26, тоді як польська виявилася лідером», — зазначають автори звіту.

Згідно з отриманими даними, польська мова продемонструвала 88% точності у виконанні завдань.

«Як показує аналіз, саме польська є найточнішою, коли йдеться про формулювання команд для штучного інтелекту. Досі вона вважалася однією з найскладніших мов для вивчення. Як виявилося, людям важко її опанувати — але не ШІ», — написало Польське патентне відомство у Facebook.

Дослідники наголошують, що такий результат є особливо цікавим, адже польська використовується значно рідше, ніж англійська чи китайська, у навчальних наборах даних для ШІ. Водночас китайська, попри масштабну присутність у цифровому середовищі, опинилася четвертою з кінця за точністю.

Топ 10 найефективніших мов для спілкування з ШІ:

польська — 88%, французька — 87%, італійська — 86%, іспанська — 85%, російська — 84%, англійська — 83,9%, українська — 83,5%, португальська — 82%, німецька — 81%, нідерландська — 80%.

До слова, раніше компанія OpenAI опублікувала звіт на основі тесту GDPval, у якому назвала 44 професії, які штучний інтелект може замінити або значно автоматизувати. Найменше ШІ впливає на інформаційний сектор та промислових інженерів.