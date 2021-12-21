Стало відомо, коли перші космічні туристи полетять на МКС

Стало відомо, коли перші космічні туристи полетять на МКС

Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється у $55 млн.

Перші туристи на Міжнародну космічну станцію за програмою американської компанії Axiom полетять на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX наприкінці лютого 2022 року.

Про це повідомляє NASA.

"Запуск планується здійснити 28 лютого", — заявила керівник пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерс.

Також читайте Замінять МКС: три американські компанії проєктуватимуть космічні станції

До екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

Вартість 8-денного відвідування МКС може коштувати $55 млн. Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space надалі планується здійснювати два-три рази на рік.

Нагадаємо, раніше американським астронавтам на МКС вдалося досягти успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

Читайте також:

Новини світу: на МКС прибула команда з трьох американців та німця