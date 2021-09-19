Стало відомо, коли завершиться перша комерційна місія Inspiration4: названа дата

Раніше члени екіпажу поділилися враженнями від польоту і розповіли, чим вони займаються в космосі.

Перша комерційна місія Inspiration4 завершиться 19 вересня.

Про це заявив журнал SpaceNews.

Приводнення відбудеться біля узбережжя Флориди.

Команда з чотирьох осіб 17 вересня заявила, що приводнення відбудеться в Атлантичному океані.

Також члени екіпажу поділилися враженнями від польоту і розповіли, чим вони займаються в космосі.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня о 3:02 за київським часом відбувся запуск на навколоземну орбіту першого цивільного екіпажу, здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Для компанії це перша місія на орбіту Землі, екіпаж якого складається виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів. Корабель Crew Dragon вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9.

Серед членів екіпажу:

Джаред Айзекмана — засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолив екіпаж з новачків в польоті. До того ж мільярдер повністю оплатив політ. Сіан Проктор — педагог, яка буде пілотом місії; Хейлі Арсеної — помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем; Крістофер Семброскі — співробітник авіакосмічної промисловості і ветеран Військово-повітряних сил США, який буде бортовим інженером.

Політ на орбіту був задуманий Айзекмана заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — дослідницької дитячої лікарні імені Святого Юди, яка є провідним дитячим онкологічним центром в країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 мільйонів доларів.

Політ SpaceX став історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин.

SpaceX сьогодні відправить на орбіту перший цивільний екіпаж

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання