Нове наукове дослідження поставило під удар одну з головних засад сучасної космології — уявлення про те, що Всесвіт однаковий у всіх напрямках. Група дослідників повідомила, що отримані ними дані свідчать: простір може бути перекошеним, а його структура — несиметричною.

Під сумнівом опинилася так звана стандартна космологічна модель Lambda-CDM. Вона базується на припущенні про ізотропність та однорідність космосу, тобто про те, що Всесвіт виглядає однаково в будь-якому напрямку, якщо розглядати його в достатньо великих масштабах. Однак низка наукових розбіжностей, зокрема відома «напруженість Хаббла», вже давно натякає, що ця картина може бути неповною.

Новий удар по моделі завдала так звана космічна дипольна аномалія. Вона пов’язана з відхиленнями у розподілі дуже віддалених астрономічних джерел — радіогалактик і квазарів. Згідно зі стандартними уявленнями, ці варіації мали б збігатися з добре відомою дипольною анізотропією космічного мікрохвильового фону — реліктового випромінювання, що залишилося після Великого вибуху. Саме це й перевіряє тест Елліса–Болдінуїна.

Та щойно з’явилися достатньо великі каталоги спостережень, стало зрозуміло: Всесвіт цього тесту не проходить. Виявлені зміни в розподілі матерії не відповідають варіаціям у реліктовому випромінюванні. Результат підтверджують різні типи телескопів і спостереження на різних довжинах хвиль, що робить помилку малоймовірною.

Це відкриття створює фундаментальну проблему: щоб пояснити аномалію, може знадобитися перегляд не лише моделі Lambda-CDM, а й основного математичного опису простору-часу, який використовують космологи.

У найближчі роки очікується новий масив високоточних даних від місій Euclid, SPHEREx, телескопа Віри Рубін та гігантського масиву SKA. Саме вони, за прогнозами науковців, можуть допомогти побудувати оновлену картину Всесвіту — ймовірно, з використанням методів машинного навчання.

