Старі консерви з лососем здивували екологів: що знайшли у банках

У старих консервах з лососем знайшли паразитів

Дослідники з Вашингтонського університету відкрили 178 старих банок із консервованим лососем, виловленим у затоці Аляска та Бристольській затоці впродовж останніх 42 років. Науковці підрахували кількість мертвих круглих червів (анізакід) у м’якоті риби та дійшли висновку, що зростання їхньої популяції у горбуші та кеті є прямим свідченням відновлення і стабільності морської екосистеми регіону.

Про несподівані результати екологічного дослідження, яке перевертає уявлення про якість рибних продуктів, пише Newsweek.

Паразити як ознака здорової екосистеми

Усі виявлені паразити були вбиті ще під час процесу консервування, тому вони не становили б жодної небезпеки для здоров’я людини у разі споживання. Проте їхня наявність у м’якоті риби стала для вчених цінним біологічним індикатором.

Співавторка дослідження Челсі Вуд пояснила, що люди традиційно вважають наявність червів ознакою зіпсованого продукту або поганого середовища.

«Але життєвий цикл анізакід об’єднує багато компонентів харчової мережі. Я бачу їхню присутність як сигнал про те, що риба на вашій тарілці походить зі здорової екосистеми», — наголосила науковиця.

Складний життєвий цикл червів

Життєвий цикл цих морських паразитів вимагає зміни багатьох господарів. Спочатку їх з’їдають дрібні морські безхребетні (наприклад, криль), яких потім поїдає дрібна риба, а ту, своєю чергою, ковтають більші хижаки — лососі. Остаточно анізакіди можуть розмножуватися лише тоді, коли потрапляють до кишківника морських ссавців. Звідти яйця знову виводяться в океан, і цикл починається спочатку.

Збільшення кількості червів у консервах за період від 1979 по 2021 рік свідчить про те, що паразити мали вдосталь правильних «господарів» на всіх етапах, зокрема морських ссавців. Серед інших можливих причин такого екологічного успіху вчені також називають загальне потепління вод та позитивні наслідки законів щодо жорсткого регулювання забруднення води у США.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що бджоли обирають квіти так само, як люди — ресторани, тобто не лише за кольором, а й за поведінкою інших бджіл. Дослідження показало ефект «наслідування» серед запилювачів.