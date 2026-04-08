Старі смартфони в шухляді можуть становити небезпеку: що варто знати

Смартфони, які роками лежать без використання, можуть бути не лише забутими гаджетами, а й джерелом ризиків. Йдеться як про можливі проблеми з акумуляторами, так і про загрози для безпеки особистих даних.

Про це повідомило видання SlashGear.

Одна з основних небезпек пов’язана з літій-іонними батареями. З часом вони деградують, втрачають стабільність і можуть ставати більш чутливими до зовнішніх умов. У поодиноких випадках це призводить до самозаймання або невеликих вибухів, що можуть спричинити пожежу чи травми. Подібні інциденти фіксувалися і раніше — зокрема, повідомлялося про займання в будинку через вибух акумулятора смартфона під час заряджання. Водночас техноблогери також розповідали про випадки пошкодження або займання старих пристроїв під час спеки.

Щоб зменшити ризики, фахівці радять зберігати старі пристрої у прохолодному та сухому місці. Також рекомендується періодично заряджати їх приблизно до 50%, щоб підтримувати стан акумулятора. Якщо конструкція дозволяє, батарею краще вийняти окремо. Водночас важливо пам’ятати: літій-іонні акумулятори не можна викидати разом із побутовими відходами — їх слід здавати на спеціалізовану утилізацію.

Окрім фізичних ризиків, старі смартфони можуть становити і цифрову загрозу. На них часто зберігаються особисті дані — повідомлення, фотографії, файли та інформація з додатків. Якщо пристрій не очищений, ці дані можуть потрапити до сторонніх осіб у разі втрати або крадіжки.

Додаткову проблему створює відсутність оновлень безпеки. З часом виробники припиняють підтримку старих моделей, і вони більше не отримують захист від нових вразливостей. Це означає, що такі пристрої стають більш уразливими до кіберзагроз.

Навіть якщо смартфон вимкнений і не використовується, ризик повністю не зникає. У разі фізичного доступу до пристрою сторонні особи можуть спробувати отримати з нього інформацію, особливо якщо він не захищений належним чином.

Щоб мінімізувати ці ризики, експерти рекомендують регулярно перевіряти наявність оновлень. Якщо пристрій більше не підтримується, варто перенести всі важливі дані на інші носії та виконати скидання до заводських налаштувань. Також радять не підключати старі смартфони до домашньої мережі без потреби, щоб вони не ставали потенційною точкою доступу для атак на інші пристрої.

