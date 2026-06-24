Старіння котів може бути ключем до розгадки захворювань мозку у людей

Кіт

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Нове дослідження показало, що процеси старіння мозку у котів і людей відбуваються напрочуд схожим чином.

Результати роботи опубліковано у науковому журналі Biology Open.

Вчені вважають, що літні коти можуть стати цінною моделлю для вивчення вікових змін, нейродегенеративних захворювань та таких станів як деменція та хвороба Альцгеймера.

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Команда дослідників проаналізувала 3754 набори даних, отриманих від кішок, людей та інших ссавців. Вони враховували результати МРТ-сканування мозку, аналізи крові, особливості розвитку та вікові зміни.

Кішки старіють подібно до людей

Вчені з’ясували, що мозок старих кішок змінюється за схожими принципами з людським. З віком у тварин, як і у людей, відбувається зменшення об’єму мозкової тканини та розширення шлуночків порожнин, заповнених рідиною.

Найбільша відповідність спостерігалася у старшому віці: 16-річний кіт за змінами мозку нагадував людину віком близько 88 років.

Дослідниця Бр’єр Рігбі Деймс з Університету Бата зазначила, що подібність вікової атрофії мозку у котів і людей додає доказів того, що домашні тварини можуть допомогти краще зрозуміти процес старіння.

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«Ці результати підтверджують, що тварини-компаньйони можуть дати цінну інформацію про старіння», — сказала вона.

У кішок знаходять ознаки, пов’язані з віком людини

Подібність не обмежується лише мозком. У літніх кішок, як і у людей, частіше з’являються:

катаракта;

проблеми із суглобами;

вікові зміни білків, пов’язані із хворобою Альцгеймера.

Також дослідники виявили схожі вікові зміни у структурі мозку та деяких показниках крові.

Вік котів не можна рахувати за простою формулою

Вчені відмовилися від популярного правила, що один котячий рік дорівнює певній кількості людських років. Натомість вони створили біологічну модель старіння на основі реальних змін організму.

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Вона показала, що старіння відбувається нерівномірно: на різних етапах життя організм може старіти швидше чи повільніше.

При цьому відповідність приблизно така:

новонароджене кошеня схоже на розвиток на людський плід наприкінці вагітності;

шестимісячний кіт відповідає дитині молодшого віку;

кіт середини підліткового віку — людині в 80 років.

Домашні коти можуть бути кращими для досліджень, ніж лабораторні тварини

На відміну від багатьох лабораторних тварин, домашні коти старіють природним шляхом у звичайному середовищі. Це дає дослідникам можливість вивчати реальні вікові процеси.

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Ветеринарний невролог Раян Гібсон зазначив, що розвиток доступу до сучасної діагностики для домашніх тварин відкриває нові можливості для науки.

«Такі дані можуть допомогти краще зрозуміти старіння та неврологічні захворювання, що буде корисно і тваринам, і людям», — пояснив він.

Вчені планують створювати масштабні бази ветеринарних даних, подібні до людських медичних досліджень, щоб швидше знаходити закономірності розвитку вікових хвороб.

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