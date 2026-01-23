Старіння починається непомітно: вчені визначили точний вік, коли тіло починає втрачати силу

Старіння починається набагато раніше, ніж ми вважали досі

Унікальне дослідження, проведене фахівцями шведського Каролінського інституту, змінило уявлення про фізичне старіння. Вчені протягом 47 років спостерігали за групою людей (понад 400 учасників), проводячи тестування в різні періоди їхнього життя — від 16 до 63 років.

Результати, опубліковані у Daily Galaxy, свідчать: ми втрачаємо форму значно раніше, ніж кажуть лікарі.

Пік форми та початок старіння

Дослідники вимірювали аеробну витривалість, м’язову силу та вибухову міць (наприклад, висоту стрибка).

Аеробна витривалість: Пік припадає на 35-36 років як у чоловіків, так і у жінок. Після цього починається спад.

М’язова витривалість: Також досягає максимуму близько 36 років .

Вибухова сила: Тут старіння починається найраніше. Чоловіки досягають піку у 27 років, а жінки — вже у 19 років.

Як швидко ми «іржавіємо»

Після проходження піку організм починає втрачати потужність. Спочатку повільно (менш як 1% на рік), але після 45 років процес пришвидшується вдвічі.

До 63 років чоловіки втрачають близько 33% своєї витривалості, а жінки — 30%. Найбільше страждає вибухова сила: до пенсійного віку жінки втрачають майже половину (48%) своєї здатності високо стрибати.

Чи можна зупинити старіння

Вчені стверджують: процес спаду біологічно запрограмований, і уникнути його неможливо. Навіть елітні спортсмени починають втрачати форму після 35.

Проте є і хороша новина.

«Фізична активність може сповільнити зниження продуктивності, навіть якщо не може повністю його зупинити», — каже співавторка дослідження Марія Вестерштал.

Дослідження показало, що люди, які почали займатися спортом вже у дорослому віці, змогли покращити свої показники на 6-11%. Тобто, хоча годинник цокає, регулярні тренування дозволяють «відмотати» біологічний вік назад і зберегти функціональність тіла набагато довше.

