Група корейських учених під керівництвом професора Ок Хі Чона встановила, що клітинне старіння в організмі людини поширюється подібно до хвороби — через кров. Це відкриття може змінити підхід до боротьби з віковими змінами.

Про це стало відомо з дослідження, яке було опубліковано в науковому журналі Metabolism.

У центрі уваги — білок HMGB1, який, як довели вчені, є провідником сигналів старіння від ушкоджених або старіючих клітин до здорових. Дослідження показало, що саме цей білок здатен запускати процеси старіння у фібробластах, клітинах епітелію нирок і клітинах скелетних м’язів.

Науці вже давно відомо, що клітини, які входять у фазу старіння, продукують так звані SASP-фактори — прозапальні сигнальні молекули, що викликають старіння в сусідніх клітинах. Проте механізм поширення старіння в організмі залишався незрозумілим.

Команда професора Чона вперше надала докази того, що HMGB1 циркулює в крові і відповідає за передавання цих сигналів на значні відстані. Водночас дослідники з’ясували, що окислена форма білка не має такого ефекту.

Під час експериментів на мишах учені встановили, що введення HMGB1 призводить до зростання кількості молекулярних маркерів старіння. Проте, коли гризунам вводили антитіла до цього білка, рівень маркерів знижувався, а також покращувалося відновлення м’язової тканини та фізична витривалість.

На думку дослідників, білок HMGB1 може стати мішенню для розробки терапевтичних методів, спрямованих на уповільнення вікових змін.

«Це дослідження показує, що сигнали старіння не обмежуються окремими клітинами, а можуть системно передаватися через кров. Блокуючи цей шлях, ми змогли відновити регенераційну здатність тканин, що пропонує перспективну стратегію лікування захворювань, пов’язаних зі старінням», — зазначив професор Ок Хі Чон.

