Старіші за єгипетські піраміди: знахідка у США може переписати історію людства

Археолог

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Дослідники з Університету штату Орегон (США) виявиликам’яні скребки з помаранчевого агату, поховані під шаром вулканічного попелу.

Про це пише Daily Mail.

Ці інструменти використовувалися для оброблення туш бізонів та їхніх шкур. На одному зі скребків навіть залишилися сліди крові бізона. Поруч із стародавніми кам’яними інструментами було виявлено фрагменти зубів вимерлих верблюдів і бізонів.

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Радіовуглецевий аналіз емалі зубів вимерлих тварин показав, що їхній вік становить приблизно 18 250 років. Це означає, що стародавні люди мешкали в цій печері понад 18 000 років тому. Це набагато раніше, ніж вважали вчені. Сучасна теорія стверджує, що перші люди прийшли до Північної Америки з Азії 13 000 років тому. Ця знахідка ставить цю теорію під сумнів.

Нагадаємо, дослідник Метью ЛаКруа заявив про виявлення доказів існування високорозвиненої цивілізації, яка процвітала на Землі близько 38 000 — 40 000 років тому. На його думку, стародавні архітектори використовували складну систему геометрії та символізму, щоб закарбувати інформацію про походження людства та будову Всесвіту в монументальних спорудах по всьому світу.

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