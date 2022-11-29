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Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців: якою буде вартість

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців: якою буде вартість

Фото: Житомирська міська рада

Місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.

Провайдер супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX, що належить винахіднику і мільярдерові Ілону Маску, підвищив вартість послуг для українців.

Про це йдеться у тексті листа, який надіслали українським клієнтам.

Вартість послуги здорожчає від 29 грудня. Так, місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.

"Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час", – йдеться у листі, що розповсюдили в українському сегменті Мережі.

Також стало відомо, що для отримання терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну, доведеться заплатити $700 доларів і $50 за доставку. Раніше замовлення терміналу до України коштувало близько $400.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ термінали Starlink стали життєво необхідними для українців: військові забезпечують себе зв’язком на передовій, а для цивільних інколи це єдиний доступ до зв'язку в умовах блекауту. Термінали Starlink є у багатьох "пунктах незламності" та платних коворкінгах України.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX у вересні звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування супутникового зв'язку Starlink в Україні. Сам Маск пояснив рішення припинити фінансування Starlink в Україні великими збитками.

Проте пізніше стало відомо, що компанія SpaceX відкликала звернення до Пентагону щодо оплати роботи Starlink в Україні. Згодом Маск запевнив, що не відключить Starlink в Україні навіть без фінансування.

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Дата публікації
Перегляди
2315
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