Starlink Ілона Маска піднімає ціни для українців: якою буде вартість

Місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.
Провайдер супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX, що належить винахіднику і мільярдерові Ілону Маску, підвищив вартість послуг для українців.
Про це йдеться у тексті листа, який надіслали українським клієнтам.
Вартість послуги здорожчає від 29 грудня. Так, місячна вартість сервісу Starlink підвищиться з $60 до $75.
"Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете скасувати підписку у будь-який час", – йдеться у листі, що розповсюдили в українському сегменті Мережі.
Мда pic.twitter.com/YsLRATT5OV— Pavlo Bondarenko (@bo_pavlo) November 29, 2022
Також стало відомо, що для отримання терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну, доведеться заплатити $700 доларів і $50 за доставку. Раніше замовлення терміналу до України коштувало близько $400.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ термінали Starlink стали життєво необхідними для українців: військові забезпечують себе зв’язком на передовій, а для цивільних інколи це єдиний доступ до зв'язку в умовах блекауту. Термінали Starlink є у багатьох "пунктах незламності" та платних коворкінгах України.
Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX у вересні звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування супутникового зв'язку Starlink в Україні. Сам Маск пояснив рішення припинити фінансування Starlink в Україні великими збитками.
Проте пізніше стало відомо, що компанія SpaceX відкликала звернення до Пентагону щодо оплати роботи Starlink в Україні. Згодом Маск запевнив, що не відключить Starlink в Україні навіть без фінансування.
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