"Впаде велика армія": на 4000-річних вавилонських табличках розшифрували зловісні пророцтва

Нещодавно розшифрований текст, якому 4 000 років, розкриває прикмети смерті та руйнувань.

Про це пише Mirror.

Чотири глиняні таблички, знайдені в Іраку понад 100 років тому, написані клинописом – мовою писемності, що використовувалася на стародавньому Близькому Сході. За словами експертів, текст пророкує падіння цивілізацій і царів, а також рух Місяця і місячні затемнення.

Дослідження, опубліковане в Journal of Cuneiform studies, показує, що таблички, які є частиною колекції Британського музею, демонструють "найстаріші приклади збірників прикмет про місячні затемнення, які коли-небудь були виявлені", що належить авторам Ендрю Джорджу і Дзюнко Танігучі.

Одна з прикмет свідчить: "Затемнення затьмарюється від свого центру одночасно [і] прояснюється одночасно: помре цар, знищення Еламу". Це стосується цивілізації, яка була знайдена на території сучасного Ірану.

4000-річна вавилонська табличка / Фото: Trustees of the British Museum

Одне з пророцтв говорило, що "на землю нападе рій сарани", а також "загине худоба" і "впаде велика армія". В іншій прикметі йшлося, що регіони Субарту і Аккад стикнуться з руйнуванням, якщо "затемнення почнеться на півдні, а потім проясниться: падіння Субарту і Аккад". Мор, смертельна хвороба, що містить бубонну чуму, спричинить хаос, якщо буде "затемнення у вечірню варту".

"Витоки деяких прикмет, можливо, криються в реальному досвіді – спостереженні передвісника, за яким слідувала катастрофа", - сказав Джордж. Він додав, що "більшість прикмет, ймовірно, були визначені за допомогою теоретичної системи, яка пов'язувала характеристики затемнення з різними прикметами", повідомляє Live Science.

Таблички, ймовірно, були написані за часів Вавилонської імперії, яка існувала приблизно від 1890 р. до н.е. до 224 р. н.е. Джордж і Танігучі кажуть, що люди в царстві і в Месопотамії вірили, що "події в небі були закодованими знаками, розміщеними там богами як попередження про майбутні перспективи тих, хто живе на землі". Вони додали: "Ті, хто радив цареві, спостерігали за нічним небом і звіряли свої спостереження з академічним корпусом текстів про небесні явища".

Але не все було так погано для королів, якщо нічне небо пророкувало їм загибель. Подальша перевірка прикмет здійснювалася за допомогою процесу, відомого як "екстиспіція". За словами Джорджа і Танігучі, він містить огляд нутрощів тварин, щоб "визначити, чи загрожує королю реальна небезпека".

Згодом люди могли спробувати виконати ритуали, щоб уникнути поганої прикмети, що насувалася. NASA зазначає, що стародавні цивілізації стали вправними у передбаченні затемнень і подбали про те, щоб "призначити запасних царів, які б прийняли на себе основний тягар божого гніву".

Справжній цар залишався неушкодженим, а безперервність державної політики гарантувалася. Бідолаху, якого призначили замість царя, було вбито. Таким чином, прикмета завжди була правильною.

Нагадаємо, археологи виявили найдавніший календар у світі. Вони вважають, що він може переписати історію.

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