Стародавні "кальмари" виявилися не тими, ким їх вважали: дослідження вчених

Реконструкція Нектогнатуса, що плаває в Кембрійському морі. Фото: Боб Ніколс

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Загадка стародавніх морських істот, яких десятиліттями вважали родичами кальмарів, нарешті розкрита. Йдеться про нектокаридидів — створінь, що жили понад 500 мільйонів років тому й нагадували кальмарів зовнішнім виглядом.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Вважалося, що нектокаридиди є ранніми головоногими молюсками, подібними до сучасних восьминогів або каракатиць. Однак нове дослідження британських і корейських учених показало: ці істоти не мають спільного походження з кальмарами.

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Команда науковців з Брістольського університету та Корейського полярного дослідного інституту вивчила 25 добре збережених скам’янілостей з родовища Сіріус Пассет у Північній Гренландії. Це місце відоме тим, що зберігає навіть м’які тканини істот кембрійського періоду. Саме завдяки цьому дослідникам вдалося проаналізувати структури нервової системи нектокаридидів.

«Ми виявили, що наші нектокаридиди зберігають частини своєї нервової системи у вигляді парних мінералізованих структур, і це стало ознакою того, яке місце ці тварини займають на дереві життя», — зазначив доктор Якоб Вінтер з Брістольського університету.

Ця маленька деталь стала відсутнім фрагментом у розгадці еволюції. Команда дослідників з’ясувала, що нектокаридиди не є предками головоногих молюсків, а скоріше ранніми нащадками значно простіших стрілоподібних черв’яків, відомих як хетогнати.

Відкриття стало можливим завдяки надзвичайному збереженню скам’янілих залишків вентрального ганглію — характеристики, що відрізняє стрілоподібних червів. Вентральний ганглій, що є «масою нервових клітин», розташований на черевній стороні живих стрілоподібних червів.

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Співавтор дослідження доктор Те-Юн Парк додав: нектокаридиди мають низку рис, спільних з іншими викопними організмами — такими як Timorebestia та Amiskwia — які також належать до стовбурової лінії хетогнатів.

Це відкриття є справжнім проривом: воно свідчить, що прості стрілоподібні черви мали своїх предків із вражаюче складною анатомією, включаючи «очі-камери» й довгі вусики.

Таким чином, нектокаридиди виявилися не родичами кальмарів, а їхня схожість із головоногими пояснюється подібною адаптацією до активного плавання — так само, як кити набули форм риб, не будучи їхніми родичами.

Роль цих плаваючих черв’яків у древньому харчовому ланцюгу була значно складнішою, ніж у їхніх сучасних родичів. Вони були активними хижаками, що займали більш високі позиції у харчовій піраміді.

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Ця скам’янілість отримала ім’я Nektognathus evasmithae на честь професорки Єви Сміт, видатної правозахисниці.

Нагадаємо, науковці опублікували відео з дронів, на якому видно найбільше у світі місце скупчення гігантських південноамериканських черепах.

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