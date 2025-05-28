Стародавні люди створювали знаряддя з кісток найбільших тварин на Землі: хто ці гіганти

Стародавнє знаряддя, яке люди створювали і використовували 20 тис. років тому / © Popular Science

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Нові археологічні дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, підтверджують: 20 тис. років тому наші предки використовували для виготовлення знарядь праці кістки китів. Це відкриття не лише розширює знання про інтелектуальний розвиток людини, а й дає уявлення про екологію доісторичних морських гігантів.

Про це пише Popular Science.

Знахідки — 83 знаряддя з Біскайської затоки та 90 кісткових уламків із печери Санта-Каталіна в Іспанії — були датовані періодом між 20 тис. і 16 тис. років тому, коли людство ще вело кочове мисливське життя. Аналіз показав, що кістки належали п’яти видам китів: кашалотам, фінвалам, сірим, синім, а також гренландським або гладким китам.

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«Люди постійно використовували ресурси узбережжя. Це, ймовірно, таке ж давнє, як і саме людство», — розповів археолог Жан-Марк Петільон з Університету Тулузи.

Більшість знарядь — це великі наконечники списів довжиною понад 30 см. Учені вважають, що саме кістки китів, через їхню міцність і розмір, ідеально підходили для створення таких знарядь. Проте активного полювання на китів тодішні люди не вели — натомість збирали кістки зі знесених на берег туш.

Під час останнього заледеніння рівень моря був майже на 90 м нижчим, ніж нині. Багато узбережних стоянок палеоліту тепер затоплені, тож прямі археологічні свідчення втрачено.

Попри це, нові знахідки доводять: палеолітичні люди не лише полювали на суходолі, а й активно використовували ресурси океану. Дослідження також показало, що харчові звички стародавніх китів дещо відрізнялися від сучасних, хоча види здебільшого залишилися тими самими.

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Це відкриття дає новий погляд на взаємодію людини й природи в доісторичні часи, підкреслюючи глибину адаптивності й винахідливості наших предків.

Знаряддя з кісток китів / © Popular Science

До слова, під час розкопок у скельному сховищі Сан-Ласаро в центральній Іспанії археологи з’ясували, що неандертальці були розумнішими, ніж ми думали. Так, дослідники припускають, що неандерталець залишив відбиток пальця на гальці, щоб намалювати на ній обличчя.