Стародавні месопотамські печатки розкрили тайну походження писемності (фото)

Археологи встановили, що клинопис, ймовірно, пов’язаний з древніми глиняними печатками з Месопотамії.

Дослідники з Університету Болоньї виявили зв’язок між протоклинописом і ще більш давніми кам’яними зображеннями, вигравіруваними на стародавніх циліндричних печатках в Уруку приблизно за трьох тисяч років до нашої ери. Дослідження показало, що витоки писемності в Месопотамії лежать в зображеннях, відбитих на стародавніх кам’яних циліндричних печатках.

Про це йдеться в Arkeonews.

Вважається, що найдавніша система писемності у світі виникла в регіоні, нині сучасному Іраку, приблизно за 3200 років до нашої ери. Відомий як клинопис, письмо представляло як звук, так і значення. Цьому передувала простіша система під назвою протоклинопис, яка використовувалася з 3350 по 3000 рік до нашої ери.

Ці циліндричні печатки являли собою невеликі кам’яні предмети зі складним різьбленням, які накочували на глиняні таблички, щоб залишити відбиток.

Учені виявили факт переходу людства до письмової історії Фото: Franck Raux / GrandPalaisRmn – Musée du Louvre

Починаючи з середини четвертого тисячоліття до нашої ери, циліндричні печатки використовувалися в Уруку як компонент системи обліку для контролю за виробництвом, зберіганням і транспортуванням різноманітних споживчих товарів, особливо текстильних і с\г виробів.

Як пояснює дослідниця Болонського університету Сільвія Феррара, це дослідження висвітлює критичний перехід від символічних зображень до справжнього письма.

"Результати цього дослідження є перехідним моментом у переході від передісторії до історії: вони показують, як деякі зображення ще доісторичної епохи були включені в одну з перших писемних систем, винайдених людиною", — сказала вона.

Вчені виявили на цих печатках повторювані теми: візерунки, пов'язані з транспортуванням текстилю та кераміки, — які також з'являються в прото-клинописі, що дозволяє припустити, що ці печатки могли безпосередньо надихнути на створення символів писемності.

Згодом дослідницька група виявила, що більш ранні мотиви печаток, хоч і не збігаються, але мають спільні концептуальні теми з прото-клинописними знаками. З часом ці символи еволюціонували, відображаючи зміни в тому, як месопотамські суспільства фіксували економічну діяльність.

Фахівці зазначили, що еволюція цих символів віддзеркалює ранній урбаністичний та економічний розвиток Месопотамії, знаменуючи собою ключовий момент у переході людства до письмової історії.

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