Стародавні месопотамські печатки розкрили тайну походження писемності (фото)

Археологи встановили, що клинопис, ймовірно, пов’язаний з древніми глиняними печатками з Месопотамії.
Дослідники з Університету Болоньї виявили зв’язок між протоклинописом і ще більш давніми кам’яними зображеннями, вигравіруваними на стародавніх циліндричних печатках в Уруку приблизно за трьох тисяч років до нашої ери. Дослідження показало, що витоки писемності в Месопотамії лежать в зображеннях, відбитих на стародавніх кам’яних циліндричних печатках.
Про це йдеться в Arkeonews.
Вважається, що найдавніша система писемності у світі виникла в регіоні, нині сучасному Іраку, приблизно за 3200 років до нашої ери. Відомий як клинопис, письмо представляло як звук, так і значення. Цьому передувала простіша система під назвою протоклинопис, яка використовувалася з 3350 по 3000 рік до нашої ери.
Ці циліндричні печатки являли собою невеликі кам’яні предмети зі складним різьбленням, які накочували на глиняні таблички, щоб залишити відбиток.
Починаючи з середини четвертого тисячоліття до нашої ери, циліндричні печатки використовувалися в Уруку як компонент системи обліку для контролю за виробництвом, зберіганням і транспортуванням різноманітних споживчих товарів, особливо текстильних і с\г виробів.
Як пояснює дослідниця Болонського університету Сільвія Феррара, це дослідження висвітлює критичний перехід від символічних зображень до справжнього письма.
"Результати цього дослідження є перехідним моментом у переході від передісторії до історії: вони показують, як деякі зображення ще доісторичної епохи були включені в одну з перших писемних систем, винайдених людиною", — сказала вона.
Вчені виявили на цих печатках повторювані теми: візерунки, пов'язані з транспортуванням текстилю та кераміки, — які також з'являються в прото-клинописі, що дозволяє припустити, що ці печатки могли безпосередньо надихнути на створення символів писемності.
Згодом дослідницька група виявила, що більш ранні мотиви печаток, хоч і не збігаються, але мають спільні концептуальні теми з прото-клинописними знаками. З часом ці символи еволюціонували, відображаючи зміни в тому, як месопотамські суспільства фіксували економічну діяльність.
Фахівці зазначили, що еволюція цих символів віддзеркалює ранній урбаністичний та економічний розвиток Месопотамії, знаменуючи собою ключовий момент у переході людства до письмової історії.
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