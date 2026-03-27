Graecopithecus freybergi. Художнє уявлення: Велізар Сімеоновський

У Болгарії виявили скам’янілість мавпи виду Graecopithecus freybergi, віком понад 7 мільйонів років, яка могла пересуватися на двох ногах.

Про це повідомило видання Science Alert.

За оцінками вчених, ця тварина жила близько 7–7,2 мільйона років тому та важила приблизно 24 кілограми. Йдеться про дорослу самку розміром із невеликого шимпанзе. Стегнову кістку виявили на місці розкопок Азмака, де раніше також знаходили інші рештки цього виду.

Дослідники звертають увагу на анатомічні особливості стегнової кістки. Зокрема, довга шийка кістки та характерні місця прикріплення м’язів можуть свідчити про здатність до двоногого руху. Крім того, структура зовнішнього шару кістки вказує на навантаження, притаманні вертикальному пересуванню.

Водночас скам’янілість має й риси, характерні для чотириногих істот. У дослідженні зазначається, що ця мавпа могла поєднувати різні способи руху: ходити прямо в певних ситуаціях, але також пересуватися на чотирьох кінцівках.

На думку авторів роботи, двоногість могла розвиватися в умовах зміни середовища — коли лісисті території поступово перетворювалися на савани. У таких умовах вертикальна ходьба могла допомагати тваринам оглядати територію, шукати їжу або переносити потомство.

Дослідники також припускають, що предки людини могли походити не лише з Африки, а й із регіону Балкан. За їхньою гіпотезою, зміни клімату у східному Середземномор’ї могли сприяти міграції ссавців до Африки.

Втім, ця версія залишається дискусійною. Частина науковців наголошує, що доказів для перегляду африканського походження людини недостатньо.

Гомінін чи навіть предок гомініда (сучасної африканської мавпи), розташований у досить ізольованому місці на півдні Європи, географічно не має особливого сенсу як предок сучасних африканських мавп, або, зокрема, як найдавніший предок африканських гомінінів», — зазначив Рік Поттс зі Смітсонівського музею.

