Стародавній єгипетський сувій знову розпалив суперечки про «біблійних велетнів»

Давид та Голіаф / © Суспільне надбання

Стародавній папірус віком понад 3300 років привернув увагу археологів через описи людей незвичного зросту, які можуть перегукуватися з біблійними згадками про нефілімів. Учені розглядають текст як можливу небіблійну паралель до стародавніх легенд, хоча інші фахівці застерігають від буквальних трактувань.

Про це повідомило видання Daily Star.

Давньоєгипетський сувій «Анастасі», що зберігається у Британському музеї, описує військові подорожі та складні умови під час стародавньої кампанії. Автор листа на ім’я Хорі попереджає про зустрічі з високими та люто налаштованими людьми, які нібито височіли над звичайними воїнами на зріст до восьми футів. У тексті йдеться про «сьосу» — групу, що переховувалася в ущелинах і була відома жорстокою поведінкою.

Саме ці описи спонукали експертів з Інституту біблійної археології Армстронга долучити сувій до дискусій про можливе існування біблійних велетнів. Деякі дослідники припускають, що йдеться про згадку про Ога — правителя рефаїмів, описаного в єврейських текстах. Вони посилаються також на давню ханаанську табличку, де згадуються божества та міста, пов’язані з історіями про цього царя.

За оцінками інституту, наведені Хорі розміри могли б відповідати зросту щонайменше від 2,03 до 2,59 метра, що підживлює гіпотези про окрему групу людей незвично великої статури. У Книзі Буття також згадуються «нефіліми» — слово, що перекладають як «велетні» або «занепалі». Традиційно вважається, що цей народ зник під час Потопу, але окремі біблійні джерела натякають на їхніх пізніших нащадків.

Попри це значна частина істориків закликає не робити сенсаційних висновків. Науковці наголошують, що «сьосу» (або «шасу») були кочовими племенами Леванту, а описи у сувої цілком можуть відображати військові труднощі, перебільшення або особисті враження автора, а не свідчення про втрачену расу велетнів.

Дискусії тривають, але більшість фахівців погоджуються в одному: стародавні тексти часто поєднують реальні події з образними описами, тому сувій є важливим історичним джерелом, хоча й не підтверджує міфологічних сюжетів про велетнів.

